Probabili formazioni/ Inter Milan: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 8^ giornata)

Probabili formazioni Inter Milan, Serie A (Foto LaPresse)

Inter Milan è lo scintillante derby della Madonnina che, per la Serie A 2017-2018, va in scena domenica 15 ottobre alle ore 20:45 come posticipo dell’ottava giornata. Due squadre che gravitano nelle prime posizioni della classifica, separate però da ben 7 punti: l’Inter entra nella giornata con il secondo posto condiviso con la Juventus, il Milan è reduce da due sconfitte consecutive e si sta leggermente staccando. A dover dare più risposte è dunque la squadra di Vincenzo Montella, ma il derby spesso e volentieri sfugge a ogni logica: come lo scorso anno, quando in entrambi i casi è finita 2-2 con i nerazzurri all’andata e i rossoneri al ritorno che hanno pareggiato all’ultimo secondo disponibile. Vediamo allora come i due allenatori potrebbero decidere di giocare la stracittadina, andando a leggere in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Inter Milan.

DOVE VEDERE INTER MILAN

Inter Milan sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati alle due televisioni a pagamento: sul satellite l’appuntamento è su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, mentre sul digitale terrestre il canale di riferimento è Premium Sport, che è disponibile anche in alta definizione.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Si rivede Joao Cancelo: il terzino brasiliano non è ancora pronto per andare in campo, ma sarà convocato e dunque con tutta probabilità si accomoderà in panchina. Nella formazione titolare è confermato D’Ambrosio a destra, con Dalbert che viaggia verso un’altra maglia sulla corsia opposta; non si tocca la coppia centrale a protezione di Handanovic, Miranda e Skriniar sono ormai rodatissimi e rappresentano per Spalletti uno dei punti fermi della squadra. Da valutare il centrocampo: ci sarà Borja Valero, Gagliardini ha giocato entrambe le partite della nazionale e, se da una parte si è messo in ritmo, dall’altra potrebbe pagare un po’ di stanchezza. Ecco che allora Matias Vecino si candida ad avere una maglia da titolare; dalla cintola in su dovrebbe invece essere tutto confermato, con Joao Mario - protagonista nel Portogallo qualificato ai Mondiali - che torna titolare sulla trequarti per l’infortunio occorso a Brozovic, il lusitano sarà fiancheggiato dai due esterni, ovviamente Candreva e Perisic. Icardi si è visto nella vittoria dell’Argentina in Ecuador, ma ha giocato molto meno rispetto a quanto si aspettasse: nell’Albiceleste è stato scalzato da Benedetto, nel derby avrà la maglia da prima punta e cercherà di spezzare il digiuno da gol.

LE SCELTE DI MONTELLA

Vincenzo Montella deve registrare la squalifica di Calhanoglu e potrebbe perdere Kalinic, che va verso il recupero ma non è ancora certo di farcela: la soluzione naturale in attacco è André Silva che ha segnato in nazionale, altrimenti al fianco di Kalinic ci sarà regolarmente Suso che rappresenta l’uomo derby. A centrocampo sarà chiaramente Bonaventura a prendere il posto di Calhanoglu; dall’altra parte non si può rinunciare alle doti di incontrista e alle caratteristiche fisiche di Kessie, in mezzo a loro ci sarà Lucas Biglia che rappresenta in maniera diretta la rivalità cittadina, visto che a lungo è sembrato molto vicino all’Inter ma poi ha firmato quasi a sorpresa per il Milan. Sulle corsie di fatto ci sono poche soluzioni: Ricardo Rodriguez sarà a sinistra, dall’altra parte sembra che Montella sia intenzionato a confermare la soluzione Borini in luogo di Abate e Calabria che dunque sono destinati alla panchina. Musacchio è in largo vantaggio su Cristian Zapata per completare la difesa a tre; naturalmente non sono in discussione le maglie di Bonucci e Alessio Romagnoli anche se per l’ex della Juventus si era parlato di una possibile esclusione. In porta ci sarà Gigio Donnarumma, convocato in nazionale ma “panchinato” da Buffon.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 25 Miranda, 37 Skriniar, 29 Dalbert; 20 Borja Valero, 11 Vecino; 87 Candreva, 10 Joao Mario, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Joao Cancelo, 13 Ranocchia, 21 Santon, 55 Nagatomo, 5 Gagliardini, 17 Karamoh, 99 Pinamonti, 23 Eder

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Vanheusden, Brozovic

MILAN (3-5-2): 99 G. Donnarumma; 22 Musacchio, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli; 11 Borini, 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 5 Bonaventura, 68 Ri. Rodriguez; 8 Suso, 7 Kalinic

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 29 Paletta, 17 C. Zapata, 20 Abate, 4 José Mauri, 18 Montolivo, 73 Locatelli, 2 Calabria, 63 Cutrone, 9 André Silva

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: Calhanoglu

Indisponibili: A. Conti, Antonelli

