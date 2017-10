Probabili formazioni/ Juventus Lazio: quote, le ultime novità live (Serie A 8^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Lazio, Serie A (Foto LaPresse)

Juventus Lazio apre l’ottava giornata di Serie A 2017-2018: sabato 14 ottobre alle ore 18 il massimo campionato di calcio torna a illuminare il fine settimana dopo la sosta per le nazionali, e ci presenta immediatamente un doppio incrocio di alta classifica e grande livello in campo. Il primo episodio è questo di Torino, con la Juventus intenzionata a cancellare il pareggio di Bergamo e riprendersi il primo posto in campionato, mentre la Lazio testa la sua grandezza contro una squadra che due mesi fa ha battuto in Supercoppa. Vincere all’Allianz Stadium significherebbe iscriversi alla corsa scudetto? Forse sì: l’anno scorso i biancocelesti pagarono un diverso livello rispetto alle big, quest’anno in Serie A hanno già battuto il Napoli. Ecco allora quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori in campo, nelle probabili formazioni di Juventus Lazio.

I DUBBI DI ALLEGRI

La formazione che la Juventus manderà in campo dipenderà dalla condizione di alcuni giocatori, tornati dalle nazionali: su tutti Mandzukic, che nelle idee di Massimiliano Allegri sarebbe titolare a sinistra ma potrebbe invece lasciare spazio a Douglas Costa, che è rimasto a Vinovo ad allenarsi (insieme a Higuain, che ovviamente si prende la maglia di prima punta). Rientrati dagli impegni internazionali anche Dybala e Cuadrado: il primo sarà in campo anche perchè con l’Argentina ha giocato poco, il secondo invece è stato ampiamente utilizzato da Pekerman e allora la sua maglia sulla corsia destra potrebbe essere occupata da Bernardeschi, che dopo Bergamo giocherebbe la seconda partita consecutiva da titolare. Il grande punto di domanda riguarda il centrocampo: non c’è Pjanic e Bentancur scalpita per l’ennesima opportunità, ma la sosta è stata utile per ritrovare Khedira. Il tedesco non è al top: che Allegri lo voglia rischiare subito al fianco di Matuidi? Da valutare, perchè sarebbe deleterio perderlo ancora dopo averlo avuto fuori per un mese e mezzo; di sicuro sarà in campo il francese ex Psg il cui gol in Bulgaria è stato decisivo per la qualificazione dei Bleus al Mondiale. In difesa Rugani è in ballottaggio con Benatia: dipenderà dalle condizioni dell’azzurro, sicuro del posto Chiellini mentre sulle corsie Lichtsteiner e Alex Sandro saranno regolarmente in campo.

LE SCELTE DI INZAGHI

Difesa ancora decimata per Simone Inzaghi, che però ha trovato una soluzione alternativa che potrebbe funzionare: imprescindibile la presenza di De Vrij a comandare il reparto, Radu ha dimostrato negli anni scorsi di poter stringere al centro mentre Patric si sta adattando al ruolo con buoni risultati. In porta dovrebbe farcela Strakosha (in alternativa giocherebbe Vargic), Marusic invece va verso la conferma a destra perchè Basta è ancora infortunato e non ci sono alternative in quella zona di campo. Così come a sinistra, dove Lulic è comunque la prima ipotesi anche a pieno organico (si registra il forfait di Jordan Lukaku); al centro del campo si ricompone la coppia formata da Parolo e Lucas Leiva, l’ex centrocampista di Cesena e Parma è stato impiegato come titolare nelle due partite dell’Italia. Davanti a loro ci sono i trequartisti, che insieme a Ciro Immobile (anche un ex di questa partita) sono i veri insostituibili per Simone Inzaghi: Luis Alberto che ha fatto un grande salto di qualità rispetto alla passata stagione (quando giocava pochissimo), poi Sergej Milinkovic-Savic che l’anno prossimo potrebbe giocare proprio nella Juventus che lo corteggia da tempo.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 14 Matuidi; 7 Cuadrado, 10 Dybala, 11 Douglas Costa; 9 Higuain

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 15 Barzagli, 4 Benatia, 22 Benatia, 27 Sturaro, 8 Marchisio, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi, 17 Mandzukic

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: De Sciglio, Howedes, Pjanic, Pjaca

LAZIO (3-4-2-1): 1 Strakosha; 4 Patric, 3 De Vrij, 26 Radu; 77 Marusic, 16 Parolo, 6 Lucas Leiva, 19 Lulic; 18 Luis Alberto, 21 S. Milinkovic-Savic; 17 Immobile

A disposizione: 55 Vargic, 23 Guerrieri, 27 Luiz Felipe, 33 Mauricio, 66 Bruno Jordao, 88 D. Di Gennaro, 96 Murgia, 7 Nani, 29 Palombi, 20 Caicedo, 9 F. Djordjevic

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: Wallace, Bastos, Basta, J. Lukaku, Felipe Anderson

