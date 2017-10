Probabili formazioni/ Liverpool Manchester United: quote, le ultime novità live (Premier League 8^ giornata)

Emre Can, centrocampista Liverpool - LaPresse

Alle ore 13:30 di oggi tutti i riflettori saranno puntati sull’Anfield Road: a Liverpool andrà infatti in scena il Derby d’Inghilterra, la sfida fra i Reds padroni di casa e il Manchester United di José Mourinho, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di calcio inglese. La compagine allenata da Jurgen Klopp giocherà per provare a vincere, migliorando così la situazione di classifica non proprio rosea, e per l’orgoglio e il prestigio. I Red Devils, dal loro canto, cercheranno di mantenere salda la vetta della graduatoria, tornando a Manchester con il massimo bottino. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni dell’incontro in questione.

LIVERPOOL, OUT MANE

Grande incertezza in casa Liverpool visto che come da copione, la situazione in seno a un club dopo gli impegni con le nazionali dei propri calciatori, non è mai rosea. Basti pensare che durante la recente partita del Senegal, si è infortunato Sadio Mané, centrocampista esterno della squadra di Klopp, nonché uno degli elementi di maggiore spicco della rosa dei Reds. L’ex Southampton starà fuori per sei settimane per via di un problema muscolare, e con lui non ci saranno anche Adam Lallana e Nathaniel Clyne. Klopp dovrebbe disporre la sua squadra in campo con il classico 4-3-3 con il tridente d’attacco formato dai due nazionali brasiliani Coutinho e Firmino, con l’aggiunta dell’ex Roma Salah, schierato sull’out di destra. A centrocampo, Emre Can sarà posizionato a destra con Chamberlain sul versante mancino, mentre le chiavi de gioco saranno affidate ad Henderson. Infine la difesa, con Lovren e Matip in mezzo, e i due terzini che saranno Trent e Moreno. In porta andrà Mignolet.

MANCHESTER UNITED, TEGOLA FELLAINI

Se il Liverpool ha perso Mané dopo le gare delle nazionali, peggio è andata sicuramente a Fellaini, centrocampista dello United, che in occasione della sfida fra il suo Belgio e la Bosnia ha riportato la lesione del legamento del crociato: stagione molto probabilmente finita per il centrocampista dei Red Devils. Mourinho punterà su un 4-2-3-1 dove in porta troveremo il solito De Gea, posizionato dietro ad una linea difensiva a quattro formata dalla coppia di centrali Smalling-Bailly, con Ashley Young a fare su e già sulla corsia di destra, e Valencia con lo stesso compito sulla fascia mancina. A centrocampo, Matic ed Herrera faranno da cerniera fra difesa e attacco, mentre davanti spazio a Rashford a destra, con Mata a sinistra, e in mezzo Mkhitaryan, schierato nella classica posizione di trequartista dietro al solito Lukaku. Ancora out Pogba.

QUOTE SCOMMESSE

Prima di entrare nel vivo delle probabili formazioni, diamo uno sguardo veloce alle quote relative alle scommesse su Liverpool-Manchester United. Molto difficile prevedere l’esito dell’incontro, e anche i bookmaker non sembrano volersi sbilanciare; basta vedere le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per capirlo, visto che l’1 e il 2, il successo dei Reds o dei Diavoli Rossi, paga uguale, 2.65 volte la nostra puntata. Il pareggio, il segno X, è invece quotato 3.30. Vediamo brevemente anche le quote per l’under e l’over, rispettivamente date a 1.85 e 1.87.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MANCHESTER UNITED

Liverpool (4-3-3): Mignolet; Trent, Lovren, Matip, Moreno; Emre Can, Henderson, Chamberlain; Salah, Firmino, Coutinho. All: Klopp

A disp: Karius, Klavan, Wijnaldum, Milner, Solanke, Sturridge

Indisponibili: Sanè, Lallana, Clyne, Bogdan

Squalificati: -

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Young, Smaillin, Bailly, Valencia; Matic, Herrera; Rashford, Mkhitaryan, Mata; Lukaku. All: Mourinho

A disp: Romero, Lindelof, Blind, Darmian, Lingard, Martial

Indisponibili: Fellaini, Pogba, Carrick, Ibrahimovic, Rojo, Jones

Squalificati: -

