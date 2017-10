Probabili formazioni/ Roma Napoli: quote, le ultime novità live (Serie A 8^ giornata)

Probabili formazioni Roma Napoli, Serie A (Foto LaPresse)

Roma Napoli, sabato 14 ottobre alle ore 20:45, è una delle grandi sfide inserite nel calendario dell’ottava giornata di Serie A 2017-2018; una partita tra due squadre che stanno facendo benissimo in campionato, soprattutto i partenopei che, mai partiti così bene, sono ancora a punteggio pieno e hanno il record di gol dopo sette turni. La Roma però non è da meno: deve ancora recuperare una partita e ha vinto cinque volte su sei, ha trionfato nelle ultime quattro e ha dimostrato di poter fare un altro torneo di altissima classifica, inserendosi anche nella corsa scudetto. Si tratta di un bel banco di prova per entrambe, chiaramente non decisivo visto che siamo solo a metà ottobre ma già molto importante. Ecco allora come le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco allo stadio Olimpico, nel dettaglio delle probabili formazioni di Roma Napoli.

Per Roma Napoli, ottava giornata del campionato di Serie A 2017-2018, l’agenzia di scommesse Snai ci propone quanto segue: il segno 1 (vittoria Roma) vale 2,90; il segno X per il pareggio è quotato 3,40 mentre il segno 2 (vittoria Napoli) vi permetterebbe di guadagnare 2,40 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto per la partita.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Il problema di Eusebio Di Francesco è la condizione dei suoi centrocampisti, che hanno saltato gli impegni delle nazionali: Lorenzo Pellegrini, De Rossi e Strootman non sono al meglio ma stringono i denti e dovrebbero essere in campo. Le alternative dalla panchina sono Gerson e Gonalons, e chiaramente l’impatto della mediana della Roma, nella quale è certo del posto Nainggolan, sarebbe ovviamente differente; in difesa invece spazio a Fazio come partner centrale di Manolas, a destra per necessità dettata dalla coperta corta ci sarà Bruno Peres (anche se Karsdorp ha recuperato e dovrebbe andare in panchina) mentre a sinistra non c’è alternativa a Kolarov, che sta facendo benissimo ma finora ha sempre giocato e potrebbe pagare un po’ di stanchezza. Nel tridente offensivo non ci sarà Schick: il ceco non ha ancora recuperato dall’infortunio e dunque è un’arma in meno nello scacchiere tattico di Di Francesco. Fuori anche El Shaarawy e Defrel, dunque si apre la possibilità di vedere ancora Florenzi nel tridente offensivo, completato naturalmente da Edin Dzeko.

LE SCELTE DI SARRI

Per Maurizio Sarri la formazione è già fatta: l’unico dubbio riguarda come sempre la zona mediana, dove Allan e Jorginho (quest’ultimo ancora snobbato da Giampiero Ventura) sono nettamente favoriti su Zielinski e Amadou Diawara, che restano ottime soluzioni a partita in corso come del resto Rog, che può occupare anche il ruolo di esterno destro entrando in competizione con Ounas (rispetto al quale è più pronto). In difesa Raul Albiol fa coppia con Koulibaly a protezione di Pepe Reina; a destra gioca Hysaj, a sinistra dovrebbe essere ristabilito Ghoulam che ha saltato le partite con l’Algeria (l’alternativa sarebbe Mario Rui, ex della partita). Tridente offensivo chiaramente invariato: Mertens, galvanizzato dalla candidatura per il Pallone d’Oro (come Dzeko), svolgerà la consueta mansione di prima punta mentre ai suoi lati agiranno Callejon e Lorenzo Insigne, entrambi impiegati nelle rispettive nazionali (lo scugnizzo di Frattamaggiore ha però decisamente giocato di più rispetto all’esterno destro spagnolo, lanciato nel secondo tempo della partita contro Israele che ha chiuso le qualificazioni mondiali per le Furie Rosse).

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 25 Bruno Peres, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 6 Strootman; 24 Florenzi, 9 Dzeko, 8 Perotti

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 26 Karsdorp, 5 Juan Jesus, 15 Hector Moreno, 30 Gerson, 21 Gonalons, 7 Lo. Pellegrini, 17 Cengiz Under

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Emerson P., Defrel, Schick, El Shaarawy

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 19 Ni. Maksimovic, 21 Chiriches, 6 Mario Rui, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 30 Rog, 37 Ounas, 15 Giaccherini

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Milik

