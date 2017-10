Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite: si comincia con Juventus-Lazio (8^ giornata)

Pronostici Serie A (LaPresse)

Il Campionato di Serie A ricomincia con il botto dopo alla sosta per le nazionali, impegnate nel torneo di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018: tanti i big match previsti per questa ottava giornata, con tanti scontri diretti tra squadre in corsa per lo scudetto 2017-2018. Prima di analizzare però le quote e le scommesse per le partite in programma andiamo a ricordare gli appuntamenti di questo intenso weekend di calcio del massimo campionato italiano. Il turno sarà aperto da due big match, previsti per sabato 14 ottobre ovvero la sfida Juventus-Lazio prevista alle ore 18.00 e lo scontro Roma-Napoli atteso alle ore 20.45. Altrettanto importante il calendario di domenica 15 ottobre: alle ore 12.30 al Franchi andrà in scena la sfida tra Fiorentina e Udinese, quale lunch match della giornata. 5 gli incontri previsti invece per le ore 15.00 ovvero Bologna-Spal, Cagliari-Genoa, Crotone-Torino, Sampdoria-Atalanta e Sassuolo-Chievo. L’ottavo turno di serie A si chiuderà con il Derby della Madonnina tra Inter e Man atteso per domenica alle ore 20.45 e con il Monday Night tra Verona e Benevento, lunedì 16 ottobre alle ore 20.45. Andiamo ora a scoprire partita per partita i pronostici stilati dalla nostra redazione tenendo contro dei molteplici fattori in gioco prima di dare la parola al campo per questa ottava giornata del campionato di Serie A.

PRONOSTICI SERIE A (8^ giornata)

JUVENTUS LAZIO

Appare senza dubbio molto complicato stilare il pronostico del big match dell’Allianz Stadium: se dalla parte dei bianconeri di Allegri giocano a favore fattore campo, storico e nomi come Paulo Dybala, capocannoniere del campionato, va però anche ricordato che sempre la vecchia Signora approderà a questo match dopo il pari realizzato a Bergamo e con il ricordo ben vivo della sconfitta maturata proprio contro la Lazio nella finale di Supercoppa italiana. Dall’altra parte Inzaghi dovrà scontare ancora la mancanza di alcuni nomi imprortanti in rosa, oltre che qualche risultato non così eccellente ottenuto in campionato: va però ricordato che contro la Juventus i biancocelesti potrebbero di nuovo esaltarsi e porre fine alla striscia di risultati utili fin qui ottenuti dagli avversari.

ROMA NAPOLI

Anche la sfida all’Olimpico si annuncia di difficilissima lettura: i giallorossi di Di Francesco hanno dalla loro il fattore campo e qualche ritorno importante in rosa, ma non dimentichiamo che gli azzurri di Sarri sono gli unici a punteggio pieno finora, con 21 punti ottenuti a fronte di 7 match disputati. Pare infatti che nulla possa fermare quest’anno il Napoli: la perdita di Milik per infortunio però potrebbe sovraccaricare l’11 ufficiale di troppe responsabilità.

FIORENTINA UDINESE

Complice il fattore campo e una panchina lunga e ben preparata, domenica a pranzo la formazione di Pioli potrebbe avere qualche chance in più. Non va dimenticato però che se in casa dei friulani a Delneri manca qualche pedina, l’Udinese è reduce dalla seconda vittoria stagionale contro la Sampdoria maturata per 4-0 mentre i viola nei turni precedenti hanno raccolto ben due sconfitte e un solo pareggio.

BOLOGNA SPAL

Di fronte al pubblico di casa la compagine di Roberto Donadoni vuole fare bella figura e confermare le belle cose viste negli ultimi turni: il pronostico del match contro la Spal dopo tutto è favore dei felsinei che tornano protagonisti al Dall’Ara dopo due vittorie di fila. Pessimo finora il bialncio degli spallini che solo nella settima giornata sono riusciti a interrompere la lunga serie di sconfitte e che subiscono ancora il passaggio di categoria.

CAGLIARI GENOA

Sfida davvero intensa quella che si accenderà in Sardegna domenica: entrambe le formazioni infatti stazionano ai gradini più bassi della graduatoria e non stanno vivendo un ottimo momento. I grifoni non hanno ancora graffiato in questa stagione pur avendo messo in campo prestazioni anche convincenti mentre i sardi tornando a giocare in casa dopo tre sconfitte di fila, rimediate contro Sassuolo, Chievo e Napoli.

CROTONE TORINO

Nonostante l’assenza di Andrea Belotti il Torino, chiamato a giocare in trasferta in Calabria, non dovrebbe aver problemi a superare i rossoblu di Davide Nicola: certo Mihajlovic dovrà fare conto di diversi assenti oltre al Gallo, ma i granata bisognano di un buon successo per riprendere a volare alto in classiifca, dopo la sconfitta e il pari rimediato negli ultimi turni.

SAMPDORIA ATALANTA

Sfida più aperta che mai al Marassi: se i blucerchiati di Giampaolo in casa sono sempre in grado di dare qualcosa in più va anche detto che il tecnico ligure in campo non avrà a disposizioni alcuni punti fermi della sua formazione titolare. Dall’altra parte Gasperini ha dimostrato di riuscire a gestire bene il doppio impegno in Europa, ma ha bisogno di successi per riprendersi alla 11^ piazza in graduatoria, che dà molto fastidio ai tifosi della Dea.

SASSUOLO CHIEVO

Pronstico aperto anche per il match al Mapei Stadium a cui i neroverdi di Bucchi approdano con il forte desiderio di dare finalmente la svolta giusta alla stagione. Il Sassuolo occupa infatti appena la 17^ posizione in classifica e con un ruolino di appena un successo e ben 5 sconfitte che davvero non rientra nelle ambizioni del club emiliano. Finora è andato molto meglio il Chievo che torna in campo dopo 4 turni chiusi da imbattuto: che si infranga al Mapei la grande cavalcata di Rolando Maran?

INTER MILAN

Benchè Mister Spalletti abbia perso Marcelo Brozovic durante la sosta per le nazionali, nel derby della Madonnina numero 219 è l’Inter la favorita sulla carta: i nerazzurri infatti pur mostrando ancora parecchi problemi da sistemare finora hanno raccolto molto di più in campo rispetto agli avversari vista anche le terza piazza occupata. Non dimentichiamo poi che il Milan e il suo tecnico Vincenzo Montella scontano un momento di forte tensione e incertezza: le tre sconfitte a bilancio molto pesanti stanno facendo dubitare della bontà del progetto del tecnico campano dopo un’estate davvero promettente.

VERONA BENEVENTO

Nel Monday Night che pare a molti preludio di una sfida della cadetteria scenderanno in campo il Verona 18^ in graduatoria e il Benevento fanalino di coda. Entrambe neopromosse, appare difficile individuare un vincitore conclamato anche se va detto che gli scaligeri finora hanno messo a bilancio almeno 3 punti contro lo 0 in statistica degli stregoni.

