Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulle partite (9^ giornata)

Pronostici Serie B (LaPresse)

Torna protagonista assoluto il Campionato di Serie B in questo weekend del 14 e 15 ottobre 2017 con la nona giornata: tanti i match importanti previsti in questo fine settimana, i cui esiti saranno molto utili per definire tante situazioni dubbie nella graduatoria. Prima però di analizzare nel dettaglio le quote e scommesse stilate per questo turno andiamo a vedere che cosa prevede il calendario per tutti gli appassionati del secondo torneo italiano. Dopo l’anticipo del venerdi sera tra Foggia e Perugia, saranno ben 8 gli incontri previsti per la giornata di sabato 14 ottobre il cui fischio d’inizio è stato fissato per tutti alle ore 15.00 e quindi scenderanno in campo: Ascoli-Venezia, Brescia-Novara, Carpi-Cesena, Cittadella-Cremonese, Frosinone-Palermo, Parma-Pescara, Pro Vercelli-Bari e Ternana-Spezia. Saranno poi due i posticipi previsti per questo turno e quindi la sfida Avellino-Salernitana in programma domenica alle ore 17.30 e la partita Entella-Empoli, match del Monday night delle ore 20.30. Diamo quindi un occhio ai pronostici stilati dalla nostra redazione alla vigilia, facendo focus su ogni partita di questa 9^ giornata del campionato di Serie B.

PRONOSTICO ASCOLI VENEZIA

A Del Duca la compagine di Inzaghi ha l’ottima occasione di confermare le belle cose viste negli ultimi turni e togliersi di dosso la nomea di neo promossa: i lagunari dopo tutto approdano al Del Duca con la sesta piazza in graduatoria e due vittorie di peso realizzate nelle ultime due giornate mentre i bianconeri stazionano al 19^ gradino con due pari e due sconfitte rimediate negli ultimi 5 turni.

PRONOSTICO BRESCIA NOVARA

Match dall’esito aperto quello al Rigamonti tra Brescia e Novara: dando un occhio alla classifica della cadetteria infatti notiamo che le due compagini si trovano appaiate a quota 10 punti tra la 14^ e la 15^ posizione. Va però notato che se la Leonessa torna a giocare in casa dopo la sconfitta rimediata contro l’Entella, gli azzurri sono di ritorno dalla vittoria sul Frosinone.

PRONOSTICO CARPI CESENA

Complice la classifica e il fattore campo, oggi i falconi non dovrebbero fare fatica a superare di fronte al pubblico di casa i bianconeri. Dopo tutto il Carpi è 11^ in classifica e è ben motivato a interrompere il digiuno di vittorie che dura ormai da inizio settembre, mentre i cavallucci marini rimangono fanalino di coda della classifica.

PRONOSTICO CITTADELLA CREMONESE

Al Tombolato la compagine granata ha la possibilità di confermare quanto di buono fatto nel turno precedente a spese dei neopromossi grigiorossi con il favore del pronostico. Fattore campo e stato di forma premiano la compagine di Roberto Venturato, che nutre ambizioni da alta classifica.

PRONOSTICO FROSINONE PALERMO

Sfida al vertice per la classifica della Serie B al Benito Stirpe e adll’esito senza dubbio incertissimo: se i ciociari hanno dalla loro il fattore campo, va però detto che la graduatoria vede le due compagini a pari punti (1ì4) in vetta con l’Empoli. A distinguere i cammini delle due compagini solo lo stato di forma, visto che considerando solo gli ultimi 5 incontri disputati i rosaneri hanno raccolto 3 pari e due successi mentre i canarini hanno rimediato 2 sconfitte e due vittorie.

PRONOSTICO PARMA PESCARA

Per la sfida al Tardini il pronostico potrebbe arridere, anche se di misura, ai ducali padroni di casa: ai gialloblu infatti va il favore della classifica che li vede decimi a 11 punti e pronti a giocare in casa dopo tre risultati utili rimediati nelle ultime giornate. Bilancio meno positivo per il Pescara di Zeman 13^ a 10 punti e con la sconfitta contro il Cittadella sulla spalle.

PRONOSTICO PRO VERCELLI BARI

Nonostante la compagine biancoscudata sia chiamata a giocare in casa dopo le due belle vittorie conseguite nelle ultime due giornate di campionato, il pronostico per la sfida all8^ turno arride ai galletti di Fabio Grosso. Il Bari si presenta in trasfera infatti dall’alto della sua 8^ piazza e con un ruolino di marcia molto più importante.

PRONOSTICO TERNANA SPEZIA

Difficile fare un pronostico per il match umbro tra Ternana e Spezia visto che entrambe le squadre si trovano ai gradini più basi della graduatoria e presentano un ruolino di marcia affatto esaltante. Possibile comunque la vittoria corsara dei liguri che se non altro avranno voglia di riscattare l’ultima debacle subita contro il Cesena.

PRONOSTICO AVELLINO SALERNITANA

Sarà la sfida tra Avellino e Salernitana ad animare la domenica della Serie B: sulla carta ovviamente sono gli irpini favoriti anche perché approdano a questo turno alla settima piazza con 13 punti e la voglia di riscattare l’ultima sconfitta rimediata contro il Bari.

PRONOSTICO ENTELLA EMPOLI

Al Comunale di Chiavari la compagine toscana si giocherà la testa della graduatoria della Serie B e lo farà con il favore del pronostico. Benchè l’Entella abbia alla sua il fattore campo e 5 esiti utili recuperati nelle ultime 5 giornate disputate, va detto che l’Empoli, decaduta dalla Serie A non dovrebbe avere problemi a recuperare un successo.

© Riproduzione Riservata.