Reggina Andria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Reggina-Andria, diretta dal signor Tursi di Valdarno, sabato 14 ottobre 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida della nona giornata del campionato di Serie C nel girone C, quello meridionale. La sconfitta interna nel derby contro il Cosenza ed il pesante zero a tre di Trapani di sabato scorso hanno un po' tolto certezze ad una Reggina che aveva iniziato in maniera positiva la propria stagione. I calabresi hanno giocato alla pari con i siciliani per un tempo, ma poi sono caduti sotto i colpi di Reginaldo, Evacuo e Fazio. Una sconfitta che ha lasciato gli amaranto a quota nove punti in classifica, mentre l'Andria, pareggiando zero a zero in casa contro la Paganese, ha ottenuto il suo terzo pareggio consecutivo salendo a quota sei punti. Frutto appunto di sei pari e una sconfitta, con l'Andria che assieme al Fondi resta ancora l'unica squadra a secco di vittorie nel girone C del campionato di Serie C.

Dunque entrambe le squadre cercheranno risposte importanti da questo scontro diretto. La Reggina perdendo lo scorso 3 ottobre in casa contro il Cosenza ha interrotto un'imbattibilità interna che durava dallo scorso 18 febbraio, qquando i calabresi furono battuti a domicilio dal Lecce, e sono solo due le sconfitte interne per la Reggina in questo 2017. Questo rende l'idea del compito comunque arduo per un'Andria che non vince in trasferta (e in generale in campionato) dal due a zero in casa della Virtus Francavilla del 9 aprile 2017.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Il match tra Reggina e Andria sarà visibile dagli appassionati solo in diretta streaming video via internet, e non in diretta tv, collegandosi tramite un abbonamento o l'acquisto dell'evento singolo sul portale sportube.tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI REGGINA ANDRIA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Reggina in campo con Cucchietti a difesa della porta, Pasqualoni schierato in posizione di terzino destro e Gatti schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Laezza e Di Filippo giocheranno come centrali di difesa. A centrocampo spazio al brasiliano Mezavilla, a Fortunato e a Porcino, mentre De Francesco sarà il trequartista, alle spalle del duo offensivo Bezziccheri-Sparacello. La risposta dell'Andria sarà affidata a Maurantonio tra i pali, il romeno Rada al fianco di Celli al centro della difesa, mentre De Giorgi presidierà l'out difensivo di destra e il brasiliano Curcio l'out difensivo di sinistra. A centrocampo spazio a Matera, Quinto e Piccinni nel terzetto titolare, in attacco tris con lo sloveno Barisic, Lattanzio e Scaringella schierati dal primo minuto.

LA CHIAVE TATTICA

4-3-1-2 per la Reggina allenata da Agenore Maurizi, 4-3-3 per l'Andria di Loseto. Confronto tattico tra due tecnici equilibrati ma che al tempo stesso stanno entrambi attraversando un momento di difficoltà. I precedenti della scorsa stagione sono terminati entrambi in pareggio, uno a uno il 30 aprile 2017 in Puglia, con gol di Berardino e Kosnic, entrambi su rigore e entrambi nel recupero, e zero a zero a Reggio Calabria il 10 dicembre 2016. Le due squadre non si affrontavano in campionato da diciotto anni: ad Andria, il 29 novembre del 1998 nel campionato di Serie B, vinse la Reggina uno a zero.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker sembrano convinti delle capacità della Reggina in casa, con vittoria amaranto quotata 2.10 da Bet365, mentre Betclic propone a 3.10 la quota relativa all'eventuale pareggio e William Hill alza fino a 3.75 la quota per il successo esterno dei pugliesi. L'under 2.5 viene proposto ad una quota di 1.60 da Paddy Power, mentre l'over 2.5 viene quotato 2.35 da Bet365.

