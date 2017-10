Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score Juventus Lazio, Roma Napoli (8^ giornata)

Risultati Serie A, anticipi 8^ giornata (Foto LaPresse)

Archiviata la sosta per le nazionali, la Serie A 2017-2018 torna con la sua ottava giornata: gli anticipi di sabato 14 ottobre ci presentano due grandi partite, che potrebbero anche modificare in maniera sostanziale la classifica del campionato e disegnare nuove gerarchie al vertice. Alle ore 18 si parte all’Allianz Stadium di Torino con Juventus-Lazio, alle ore 20:45 lo stadio Olimpico apre invece le sue porte su Roma-Napoli. Due classiche tutte da gustare, imprevedibili nel risultato.

RISULTATI SERIE A, LA SITUAZIONE

All’ottava giornata di Serie A si arriva con il Napoli a punteggio pieno: sette vittorie in sette partite e il record di gol a questo punto del campionato. La Juventus è a -2 in compagnia dell’Inter, mentre la Lazio si pone appena al di sotto di queste tre squadre con ambizioni intatte di entrare nella zona Champions League, ma al momento ancora concentrata sullo scudetto come giusto che sia. Poi, ecco la Roma: che ha anche una partita in meno, e che dunque almeno potenzialmente potrebbe trovarsi al quarto posto, forse oltre quelle che erano le aspettative dell’estate. I rapporti di forza non sono ancora del tutto definiti, ma la classifica sta iniziando a sgranarsi e, per esempio, una vittoria del Napoli sarebbe un chiaro segnale a tutte le concorrenti.

LA SFIDA DELL’ALLIANZ STADIUM

La Juventus arriva alla partita contro la Lazio dopo aver pareggiato contro l’Atalanta: un match che ancora una volta ha sottolineato qualche problema di troppo da parte dei bianconeri, che erano partiti vincendo le prime sei partite e mostrando uno scintillante Paulo Dybala, ma che in termini generali non hanno mai davvero convinto sul piano del gioco. Meglio sicuramente la Lazio, almeno per quelle che erano le premesse; i biancocelesti non erano mai partiti così bene in Serie A e il cammino di Simone Inzaghi viene già paragonato a quello di Sven Goran Eriksson, cioè l’allenatore che aveva riportato lo scudetto nella bacheca biancoceleste. La tradizione degli ultimi anni parla a favore della Juventus, ma la Supercoppa di agosto ha portato la Lazio a superare finalmente i campioni d’Italia e dunque la distanza tra le due squadre potrebbe essersi ridotta.

IL BIG MATCH DELL’OLIMPICO

Roma e Napoli danno vita a una sfida senza tempo, un ideale derby del Sud che negli ultimi tempi è anche diventato un match per tra le due principali rivali della Juventus. Quest’anno poi - ma era già successo nel passato recente - per giallorossi e partenopei c’è anche aria di scudetto: entrambe adesso hanno esperienza di corsa al vertice, e il Napoli in particolare sembra aver rotto gli indugi ed essere davvero arrivato nell’anno giusto per provarci. La Roma ha cambiato qualcosa in estate, ma nemmeno l’addio di Luciano Spalletti sembra aver frenato una squadra che, almeno questa è l’impressione delle prime giornate, può aver superato lo “spettro” (in senso buono) dei singoli diventando un’organizzazione collettiva che funziona. Lo scorso anno ci furono due vittorie esterne; in caso di colpo all’Olimpico, il Napoli avrebbe certamente superato un test importantissimo sulla strada verso il tricolore.

RISULTATI SERIE A, 8^ GIORNATA

ore 18:00 Juventus-Lazio

ore 20:45 Roma-Napoli

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 21

Juventus, Inter 19

Lazio 16

Roma* 15

Torino, Milan 12

Sampdoria*, Chievo, Bologna 11

Atalanta 9

Fiorentina 7

Udinese, Cagliari 6

Spal, Crotone 5

Sassuolo 4

Verona 3

Genoa 2

Benevento 0

* una partita in meno

