Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (9^ giornata, oggi)

Risultati Serie B, 9^ giornata (Foto LaPresse)

Nona giornata nel campionato di Serie B 2017-2018: dopo il turno “slittato” a domenica per la sosta delle nazionali si torna a giocare regolarmente, e infatti già ieri abbiamo avuto l’anticipo tra Foggia e Perugia. Sabato 15 ottobre come da copione si parte alle ore 15: a questo orario avremo Ascoli-Venezia, Brescia-Novara, Carpi-Cesena, Cittadella-Cremonese, Frosinone-Palermo, Parma-Pescara, Pro Vercelli-Bari e Ternana-Spezia. I due posticipi saranno Avellino-Salernitana (domenica alle 17:30) e Entella-Empoli (lunedì alle 20:30).

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B

RISULTATI SERIE B, LA SITUAZIONE

Il campionato di Serie B sta dimostrando di essere equilibrato e competitivo, con una classifica corta: non una novità visto che, di fatto, negli ultimi anni è sempre stato così. Regna una grande incertezza se è vero che la nona giornata si è aperta con sette squadre raccolte in appena due punti, senza nessuna che sia ancora riuscita a scavare un solco. Le prime della classe - Empoli, Palermo e Frosinone - hanno lasciato per strada 10 dei 24 punti disponibili: inevitabilmente la graduatoria si comprime verso il centro, creando una situazione nella quale le ultime possono agevolmente recuperare fino alle prime posizioni. Un esempio? Pro Vercelli e Ascoli, che in questo momento giocherebbero il playout per non retrocedere, sono a soli 4 punti dall’ultimo posto disponibile dai playoff e a 6 dalla vetta.

IL BIG MATCH

Con uno scenario simile diventa anche difficile individuare il big match del turno; ovviamente però la scelta ricade sulla sfida del Benito Stirpe, dove il Frosinone attende il Palermo. I ciociari avevano la grande occasione di portarsi a +3 sulla concorrenza, ma l’hanno sprecata nell’ultimo posticipo serale perdendo in casa del Novara; sono forse la squadra più attrezzata per la promozione diretta ma non sono ancora riusciti a fare la differenza, e devono accettare di rimanere nel gruppo. Lo stesso si potrebbe dire del Palermo, che ha confermato gran parte della rosa che ha conosciuto la retrocessione lo scorso maggio: i rosanero sono arrivati subito nelle prime posizioni della classifica, ma quando si è trattato di allungare hanno perso due partite consecutive e dunque sono ancora lì, insieme alle altre. Di sicuro questa partita non può essere considerata decisiva, ma potrà già rappresentare uno snodo importante nella stagione delle due squadre.

RISULTATI SERIE B, 9^ GIORNATA

ore 15:00 Ascoli-Venezia

ore 15:00 Brescia-Novara

ore 15:00 Carpi-Cesena

ore 15:00 Cittadella-Cremonese

ore 15:00 Frosinone-Palermo

ore 15:00 Parma-Pescara

ore 15:00 Pro Vercelli-Bari

ore 15:00 Ternana-Spezia

Domenica 15 ottobre

ore 17:30 Avellino-Salernitana

Lunedì 16 ottobre

ore 20:30 Entella-Empoli

CLASSIFICA SERIE B 2017-2018

Empoli, Palermo, Frosinone 14

Perugia, Cittadella, Venezia, Avellino 13

Bari, Entella 12

Parma, Carpi 11

Cremonese, Pescara, Novara, Brescia, Spezia 10

Salernitana 9

Pro Vercelli, Ascoli 8

Ternana, Foggia, Cesena 7

