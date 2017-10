Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (9^ giornata, oggi 14 ottobre)

Risultati Serie C, la squadra del Lecce - LaPresse

Dopo l’anticipo di ieri fra Siena e Pro Piacenza valevole per il Gruppo A, proseguirà quest’oggi la nona giornata del campionato di Serie C 2017-2018. Di scena l’intero programma del Girone C, nonché l’anticipo del Girone B. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio le sfide in programma, partendo appunto dal gruppo composto dalle squadre dislocate nel nord/est e centro della nostra penisola.

RISULTATI SERIE C, L’ANTICIPO DEL GIRONE B E IL GIRONE C

Cominciamo quindi dall’anticipo del Gruppo B, con la sfide delle ore 14:30 di oggi pomeriggio, fra il Teramo e i Biancoscudati di Padova. Ottimo l’inizio di stagione dei padovani, quinti a quota 16 punti, a due lunghezze dalla vetta, mentre la compagine di Teramo occupa le retrovie, essendo quindicesima, appena fuori dalla zona playout, con appena sette punti maturati in otto uscite. Il Girone C inizierà anch’esso alle 14:30, con la sfida fra il Lecce e la squadra di Agrigento dell’Akragas. Sfida molto interessante visto che i salentini sono attualmente in vetta al proprio gruppo, con 19 punti, mentre l’Akragas insegue a metà classifica, a quota 13 lunghezze. Sempre alle 14:30, la squadra di Pagani, la Paganese, ospiterà la Virtus Francavilla: trasferta interessante per i pugliesi, sesti a quota 14 punti, con una Paganese che è invece quart’ultima a quota 6. Andiamo spediti con Sicula Leonzio-Juve Stabia, gara che si terrà anche in questo caso alle 14:30, e che vedrà di fronte due formazioni che occupano attualmente la zona medio-bassa della graduatoria. Si comincia quindi con il programma delle ore 16:30, orario in cui si giocheranno tre sfide.

I pugliesi di Bisceglie (ottavi a quota 11), ospiteranno i calabresi del Rende (decimi a 10 punti), per una partita senza dubbio interessante, mentre il Fondi, fanalino di coda del Gruppo C con appena 2 punti ottenuti in 8 gare, giocherà contro il Trapani, quinto in classifica a 14 lunghezze, e pronto ad approfittare dell’avversario per avvicinarsi alla vetta. Sempre alle 16:30, la sfida fra la Reggina e la Fidelis Andria: calabresi undicesimi a quota 9, andriesi invece quindicesimi, a sei punti. Due quindi le gare che si disputeranno questa sera, a partire dalle ore 18:30. Si comincia con il match di Catanzaro fra gli omonimi padroni di casa e il Matera: bene i lucani, settimi a quota 13 punti, mentre i calabresi sono attualmente a metà classifica, al nono posto, a quota 10. Sempre alle 18:30, la sfida fra i campani della Casertana e il Monopoli, con i pugliesi che sono al terzo posto a quota 15 punti, ad una sola lunghezza dal Catania, secondo assoluto in classifica. E proprio i siciliani scenderanno in campo per il posticipo di questa sera, il derby contro il Siracusa in programma allo stadio De Simone alle ore 20:30. Quest’ultimo sarà senza dubbio il match più interessante dell’interno turno del Girone C, visto che i siracusani sono al quarto posto, a quota 14.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA

GRUPPO B

Ore 14:30 Teramo-Padova

Classifica Gruppo B: Pordenone, Sambenedettese 18, Bassano 17, Renate, Padova 16, Vicenza 14, Mestre 12, Fermana 11, Feralpisalò, Albinoleffe 10, Triestina, Ravenna 9, Reggina, Sudtirol 8, Teramo 7, Gubbio 5, Fano, Santarcangelo 4, Modena 0.

GRUPPO C

Ore 14:30 Lecce-Akragas

Ore 14:30 Paganese-Virtus Francavilla

Ore 14:30 Sicula Leonzio-Juve Stabia

Ore 16:30 Bisceglie-Rende

Ore 16:30 Fondi-Trapani

Ore 16:30 Reggina-Andria BAT

Ore 18:30 Catanzaro-Matera

Ore 18:30 Casertana-Monopoli

Ore 20:30 Siracusa-Catania

Classifica Gruppo C: Lecce 19, Catania 16, Monopoli 15, Siracusa, Trapani, Francavilla 14, Matera 13, Bisceglie 11, Catanzaro, Rende 10, Reggina 9, Juve Stabia, Akragas 8, Casertana 7, Andria, Paganese 6, Sicula, Cosenza 5, Fondi 2.

