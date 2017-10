Risultati Serie D/ Classifica aggiornata, live score gironi A, B, D, G (anticipi, oggi 14 ottobre 2017)

Risultati Serie D - LaPresse

Nel campionato di Serie D 2017-2018 siamo arrivati all’ottava giornata: domenica 15 ottobre si giocherà il grosso delle partite dei nove gironi, ma già oggi sono in programma numerosi anticipi. Ricordando che la strada è ancora molto lunga e che prendersi la promozione è affare piuttosto complesso, visto che soltanto la prima di ciascun girone sale in Serie C e che i playoff non determinano altre promozioni, dobbiamo osservare che oggi reciterà la parte del girone il girone A, visto che tutte le partite tranne una di questo girone si giocheranno già oggi. Sabato importante anche per il girone B (3 anticipi) e per il girone D (4), infine si giocherà anche una partita del girone G.

GIRONE A, LA SFIDA AL VERTICE

Sul girone A dunque concentriamo la nostra attenzione osservando come vada a caccia di riscatto il Varese, una delle grandi favorite per la promozione che però non riesce a essere costante e ha perso ancora; i biancorossi ospitano l’Arconatese. Sono due però le squadre che provano la fuga: Gozzano e Caronnese condividono la vetta della classifica con due punti di vantaggio sull’OltrepoVoghera. La prima è ospite del Casale - campo difficile per tutte - mentre l’Oltrepo, sempre in trasferta, gioca a Inveruno contro una squadra reduce da due sconfitte ma sempre piuttosto temibile. Nelle prime posizioni anche il Borgosesia: giocherà in casa nell'unica partita del girone in programma domani, ma contro un Como che punta la promozione diretta e vuole risalire la china. Il sorprendente Bra invece è di scena oggi pomeriggio a Borgaro.

GIRONE A

Borgaro-Bra

Caronnese-Derthona

Casale-Gozzano

Castellazzo-Folgore Caratese

Chieri-Olginatese

Inveruno-OltrepoVoghera

Pavia-Pro Sesto

Seregno-Varesina

Varese-Arconatese

CLASSIFICA

1. Gozzano 7 6 1 0 14:2 19 2. Caronnese 7 6 1 0 16:6 19 3. OltrepoVoghera 7 5 2 0 11:4 17 4. Borgosesia 7 4 2 1 7:3 14 5. Pro Sesto 7 4 1 2 14:8 13 6. Bra 7 4 1 2 9:6 13 7. Folgore Caratese 7 4 0 3 14:8 12 8. Chieri 7 3 2 2 11:9 11 9. Inveruno 7 3 2 2 12:11 11 10. Como 7 3 2 2 9:8 11 11. Pavia 7 3 0 4 9:12 9 12. Casale 7 2 2 3 9:12 8 13. Borgaro 7 1 4 2 4:6 7 14. Varese 7 2 1 4 11:14 7 15. Varesina 7 2 1 4 5:12 7 16. Seregno 7 1 2 4 9:16 5 17. Arconatese 7 1 2 4 5:12 5 18. Olginatese 7 0 3 4 4:8 3 19. Castellazzo 7 0 2 5 4:13 2 20. Calcio Derthona 7 0 1 6 6:13 1

GIRONE B

Grumellese-Virtus Bergamo

Lecco-Ciserano

Levico Terme-Pergolettese

CLASSIFICA

1. Rezzato 7 5 1 1 13:6 16 2. Virtus Bergamo 7 5 0 2 10:4 15 3. Pro Patria 6 4 2 0 9:2 14 4. Pontisola 7 4 2 1 13:7 14 5. Darfo Boario 7 4 2 1 7:4 14 6. Ciliverghe Mazzano 7 4 1 2 9:5 13 7. Pergolettese 6 3 2 1 14:8 11 8. Crema 6 3 0 3 7:4 9 9. Levico Terme 7 2 3 2 8:7 9 10. Caravaggio 7 2 3 2 8:9 9 11. Milano City 6 2 2 2 9:8 8 12. Ciserano 7 2 2 3 8:10 8 13. Lecco 7 1 4 2 4:6 7 14. Trento 7 2 1 4 8:14 7 15. Dro 7 1 3 3 2:6 6 16. Scanzorosciate 6 1 2 3 5:8 5 17. Calcio Romanese 6 1 1 4 3:11 4 18. Grumellese 6 1 0 5 4:11 3 19. Lumezzane 7 0 1 6 4:15 1





GIRONE D

Colligiana-Romagna Centro

Imolese-Mezzolara

Lentigione-Trestina

Sammaurese-Vivi Altotevere

CLASSIFICA

1. Villabiagio 7 6 0 1 14:7 18 2. Fiorenzuola 7 4 2 1 12:4 14 3. Lentigione 7 4 2 1 9:6 14 4. Sangiovannese 7 4 2 1 8:5 14 5. Montevarchi Calcio 7 4 1 2 10:6 13 6. Forlì 7 3 3 1 12:9 12 7. Rimini 7 3 3 1 10:7 12 8. Imolese 7 4 0 3 8:6 12 9. Pianese 7 2 4 1 11:7 10 10. Romagna Centro 7 3 1 3 10:8 10 11. Sasso Marconi 7 3 1 3 11:13 10 12. Colligiana 7 3 1 3 6:9 10 13. Sammaurese 7 2 2 3 5:5 8 14. Vigor Carpaneto 7 2 1 4 9:8 7 15. Trestina 7 2 1 4 6:9 7 16. Vivi Altotevere 7 1 3 3 7:15 6 17. Tuttocuoio 7 1 2 4 5:9 5 18. Castelvetro 7 1 1 5 6:12 4 19. Correggese 7 1 1 5 3:10 4 20. Mezzolara 7 0 3 4 2:9 3





GIRONE G

Tortoli-Latte Dolce

CLASSIFICA

1. SFF Atletico 6 6 0 0 16:2 18 2. Rieti 6 5 1 0 19:2 16 3. Ostia Mare 6 4 1 1 7:6 13 4. Albalonga 6 4 0 2 13:7 12 5. Trastevere Calcio 6 4 0 2 14:9 12 6. Latina 6 4 0 2 13:11 12 7. Cassino 6 3 2 1 10:7 11 8. Lupa Roma 6 2 2 2 7:7 7 9. Aprilia 6 2 1 3 8:9 7 10. Nuorese 6 2 1 3 3:4 7 11. Anzio Calcio 1924 6 2 1 3 7:11 7 12. Flaminia 6 2 1 3 5:9 7 13. Budoni 6 2 0 4 4:8 6 14. Tortoli 6 1 2 3 6:11 5 15. Monterosi FC 6 1 1 4 9:14 4 16. Lanusei Calcio 6 1 1 4 3:14 4 17. San Teodoro 6 1 0 5 6:12 3 18. Latte Dolce 6 1 0 5 3:10 3

