Risultati volley femminile/ Classifica aggiornata, diretta live score (1^ giornata Serie A1)

La regular season della Serie A1 di volley femminile si apre: sta per cominciare un nuovo campionato di pallavolo, è grande l’attesa per il ritorno all’attività dei club dopo la lunga estate dedicata alle Nazionali. La prima giornata sarà sostanzialmente divisa in due: 12 partite, saranno dunque naturalmente 6 le partite di ogni giornata, che in questo primo turno saranno equamente divise tra sabato 14 e domenica 15 ottobre. Questa sera alle ore 20.30 si giocano Casalmaggiore-Conegliano, Novara-Busto Arsizio e Modena-Scandicci. Domani invece l’appuntamento sarà di pomeriggio, per la precisione alle ore 17.00, quando avranno inizio Firenze-Monza, Filottrano-Pesaro e Legnano-Bergamo.

LA FORMULA DEL CAMPIONATO

Essendo alla prima giornata del nuovo torneo, ricordiamo innanzitutto la formula del campionato di Serie A1. Nella stagione regolare non cambierà nulla: 12 squadre, dunque saranno 22 le giornate (11 nel girone d’andata e altrettante nel ritorno). Nulla cambia anche per quanto riguarda le retrocessioni, perché le ultime due in classifica saranno condannate a scendere in Serie A2. Un cambiamento invece ci attende per quanto riguarda i playoff: vi accederanno solo le prime otto, dunque sarà eliminato il primo turno che comprendeva anche la nona e la decima. Si partirà dunque subito con i quarti di finale, che saranno giocati al meglio di due vittorie su tre gare, seguiti poi da semifinali e finale, che saranno invece entrambe giocate al meglio di tre vittorie su cinque gare.

LE SQUADRE NUOVE

Molto attese ai nastri di partenza sono naturalmente le squadre che l’anno scorso non facevano parte del massimo campionato. Marche in grande spolvero da questo punto di vista, visto che dalla scorsa Serie A2 sono salite Filottrano (vincitrice del campionato) e Pesaro, che invece si è conquistata la promozione in Serie A1 tramite i playoff. Da segnalare però la rinuncia di Bolzano che, classificatasi all’ottavo posto l’anno scorso, avrebbe avuto diritto a partecipare a questa Serie A1 2017-2018. Al posto delle altoatesine è stata ripescata Legnano, finalista nei playoff promozione e sconfitta da Pesaro all’atto decisivo, che però con il senno di poi ha promosso entrambe le squadre coinvolte.

RISULTATI SERIE A1, 1^ GIORNATA

Oggi, ore 20.30

Casalmaggiore-Conegliano

Novara-Busto Arsizio

Modena-Scandicci

Domenica, ore 17.00

Firenze-Monza

Filottrano-Pesaro

Legnano-Bergamo

