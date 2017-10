Siracusa-Catania/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siracusa-Catania, LaPresse

Siracusa-Catania, diretta dall'arbitro Giosué Mario D'Apice della sezione di Arezzo con la collaborazione degli assistenti Biasini e Bianchini (entrambi di Cesena), è in programma sabato 14 ottobre 2017 alle ore 20.45 presso l'impianto "Nicola De Simone". Sarà il posticipo serale che chiuderà il programma della nona giornata di Serie C girone C. La formazione allenata da Paolo Bianco ospita quella che è al momento la seconda forza nel gruppo C della terza divisione professionistica italiana: dopo un inizio stentato, la compagine di Cristiano Lucarelli ha saputo sbloccarsi imboccando addirittura una striscia di cinque vittorie consecutive che le ha consentito di mettersi nella scia del Lecce capolista. I salentini, inoltre, hanno una partita in più rispetto agli etnei che in linea li possono ancora agganciare in vetta alla classifica, tuttavia sarà fondamentale fare risultato pieno contro gli aretusei che a loro volta non stanno andando male.

Al Siracusa a dire il vero manca la vittoria da due gare ma si trova comunque in piena zona play-off e ha dunque più di una ragione per fare bella figura davanti al proprio pubblico e uscire dal campo con i tre punti in tasca. Dopo aver costretto al pari il Monopoli gli uomini di Bianco sono pronti a fermare un'altra aspirante alla promozione in Serie B. L'ultima vittima del Catania, che nell'ultimo turno ha riposato e dunque avrà più energie rispetto agli avversari, è stata proprio il Monopoli battuto di misura grazie alla rete decisiva di Curiale realizzata all'8' del primo tempo.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Siracusa-Catania non sarà trasmessa in diretta tv almeno a livello nazionale, in compenso sarà visibile in diretta streaming video sul portale sportube.tv, la singola partita è acquistabile al prezzo di 2,90 €.

LE PROBABILI FORMAZIONI SIRACUSA CATANIA

Siracusa e Catania potrebbero presentarsi sul terreno di gioco con i seguenti undici. I padroni di casa schiereranno sicuramente Tomei tra i pali mentre il reparto difensivo dovrebbe essere completato dai centrali Turati e Magnani con i terzini Daffara e Parisi che invece occuperanno le corsie esterne e avranno il compito di non far accentrare gli incursori avversari. Giordano e Spinelli saranno i centrocampisti che dirigeranno la manovra nella linea mediana, davanti a loro troveremo la linea di trequartisti formata da Mancino che al suo fianco avrà le ali Catania e Sandomenico; per il ruolo di punta centrale è previsto il ballottaggio tra Scardina (che di solito parte titolare) e Mazzocchi. Gli ospiti con ogni probabilità risponderanno con Pisseri in porta, la difesa dovrebbe essere a tre con gli inamovibili Tedeschi e Aya a cui il mister Lucarelli non rinuncerebbe mai, l'ultimo posto disponibile nella retroguardia se lo contenderanno Marchese e Bogdan. Semenzato e Djordjevic i due terzini che scaleranno verso la linea mediana per dare manforte al centrocampo a cinque che prevede inoltre la presenza di Caccetta, Russotto e dell'esperienza di Francesco Lodi. In attacco spazio alla coppia formata da Curiale e Ripa, ai quali potrebbero subentrare in corsa d'opera Di Grazia e Mazzarani.

LA CHIAVE TATTICA

Alla sua prima vera esperienza da allenatore, Paolo Bianco si è affidato al modulo 4-2-3-1 che finora gli sta garantendo un rendimento altalenante, al Siracusa di questa prima parte di stagione sta in effetti mancando la costanza che gli consentirebbe di occupare stabilmente i piani altissimi della classifica. Da quando è iniziata la sua avventura nella panchina del Catania, Cristiano Lucarelli non si è mai schiodato dal modulo 3-5-2 che in effetti dopo un periodo iniziale di rodaggio sta decisamente dando i suoi frutti, viste anche le ultime cinque vittorie di fila senza mai prendere gol.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker puntano sul Catania: pur giocando in trasferta, gli etnei hanno una quota leggermente più bassa (2,50 su WilliamHill) rispetto agli aretusei la cui vittoria interna viene data a 31,0 su Bet365; su Unibet il risultato di parità viene valutato a 3,00. Considerando che la squadra di Cristiano Lucarelli ha la miglior difesa del girone C di Serie C e non sarà affatto facile segnarle, PaddyPower ha stabilito per l'Under (1,66) una quota più bassa rispetto all'Over (2,15), mentre Betclic propone una vincita di 5,75 per il risultato esatto di 1-1.

