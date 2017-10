Teramo Padova/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Teramo Padova (LaPresse - repertorio)

Teramo Padova, diretta dall’arbitro Nicolò Cipriani, si gioca alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, sabato 14 ottobre 2017 come anticipo per la nona giornata del girone B del campionato di Serie C. Un incontro tra due formazioni che stanno fornendo delle prestazione decisamente differenti. Il Teramo che ha già osservato il turno di riposo così come il Padova, ha messo da parte soltanto 7 punti in altrettanti incontri disputati con 1 sola vittoria, 4 pareggi e 2 sconfitte con 7 gol fatti e 9 incassati. Il Teramo peraltro è reduce da ben tre pareggi di fila. Il Padova invece di punti ne ha messi da parte ben 16 grazie ad uno score di 5 vittorie, 1 pareggio ed una sconfitta con ben 11 gol realizzati a fronte di soli 5 incassati.

Da notare come la formazione veneta si trovi in un periodo di grande condizione psico-fisica che gli ha permesso di ottenere ben 4 vittorie di fila e di conquistare 13 punti nelle ultime cinque giornate di campionato. In casa il Teramo il Teramo però è ancora imbattuto con 5 punti ottenuti in 3 partite ed uno score di 3 reti all’attivo e 2 incassate mentre il Padova nelle dispute lontane dallo stadio Euganeo ha fatto comunque bene raccogliendo 6 punti in 3 partite con due vittorie ed una sola sconfitta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Teramo Padova non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO PADOVA

Passando alle probabili formazioni, il Teramo dovrebbe presentarsi sul terreno di gioco con un robusto 3-5-2 nel quale ci saranno tra i pali Calore mentre nel pacchetto arretrato Ventola o Altobelli come centrale di destra, Caidi nel mezzo e Speranza sull’altro fronte. Nel folto centrocampo dovremmo trovare De Grazia nel mezzo con ai lati il fantasista Ilari mentre come mezzala di destra c’è un ballottaggio tra Graziano e Amadio. Sulla corsia di sinistra non ci dovrebbero essere dubbi sull’utilizzo di Varas mentre sull’altro lato c’è un dubbio che assilla il tecnico su chi scegliere tra Sales e Pietrantonio. In avanti al fianco di bomber Barbuti dovrebbe esserci ancora una volta la punta belga Soumare.

Il Padova di Bisoli dovrebbe invece giocare con un 4-3-1-2 con Bindi in porta e nel cuore delle difesa al fianco di Cappelletti uno tra Trevisan e Russo. Nel ruolo di terzino destro Madonna e dall’altro lato Contessa che peraltro è reduce dal gol segnato al Sudtirol. A centrocampo l’ex Lazio ed Udinese Pinzi con Belinghieri ed uno tra De Risio e Cisco mentre per il ruolo di trequartista sembra esserci un piccolo dubbio tra Mazzocco e Candido con quest’ultimo che però pare favorito. In avanti bomber Capello reduce da una ottima doppietta e Chinellato con Guidone che dunque parte dalla panchina.

PRONOSTICO E QUOTE

Secondo quando evidenziato dai principali bookmaker ed in particolare da Eurobet, nonostante il fattore campo parte con in favori del pronostico il Padova la cui vittoria al momento è quotata 2,30 mentre sia il pareggio che l’eventuale successo interno del Teramo darebbe diritto a 3,10 volte la posta in palio. Invece sul fronte dei gol, questo incontro non ne dovrebbe regalare tantissimi tant’è che l’Under 2,5 vale 1,60 contro il 2,15 previsto per l’Over 2,5.

