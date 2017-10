Ternana-Spezia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ternana-Spezia, LaPresse

Ternana-Spezia, diretta dal signor Rapuano, sabato 14 ottobre 2017 alle ore 15.00, sarà una delle sfide valevoli per la nona giornata del girone d'andata del campionato di Serie B. Ternana e Spezia si affrontano quando il campionato cadetto si è ritrovato ad un quinto del cammino in una fase di assoluto equilibrio. Basti pensare che tra la prima e l'ultima in classifica ci sono sette punti di differenza, meno di quanto separava Frosinone e Perugia alla fine dello scorso campionato fra terzo e quarto posto. E alla fine nessuna delle due formazioni fu promossa: segno che ancora tutto è possibile, e sembra esserlo ancora di più in un match che mette a confronto due tra le formazioni più imprevedibili del campionato.

La Ternana di Pochesci, nella nuova gestione dell'Unicusano, ha già dimostrato di essere capace di tutto e del contrario di tutto. Grande attacco ma difesa traballante, a Cremona le 'Fere' si sono portate sul tre a uno nel primo tempo con i gol realizzati da Carretta, Signorini e Albadoro nel giro di cinque minuti, per poi farsi raggiungere nel finale dalle marcature grigiorosse di Scappini e Mokulu. Con diciassette gol subiti quella della Ternana è la seconda peggior difesa del campionato, soprattutto i rossoverdi hanno ottenuto solamente due punti nelle ultime cinque partite disputate, compreso il recupero contro il Brescia.

Ha raccolto finora tre punti in più dei diretti avversari lo Spezia che continua ad alternare ottime prove in casa a risultati deludenti in trasferta. L'ultimo è arrivato nel match disputato a Cesena, con i romagnoli rivitalizzati dal cambio di allenatore, con il ritorno di Castori in panchina, e autori del gol decisivo nel primo tempo con Schiavone. Lo Spezia ha vinto le ultime tre partite in casa e ottenuto un solo punto negli ultimi tre match esterno, perdendo gli ultimi due contro Salernitana e Cesena. Ai liguri serve un cambio di passo per aspirare a qualcosa di più di una tranquilla salvezza.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv del match si potrà seguire in esclusiva con un abbonamento Sky sul canale 259 del satellite (Sky Calcio 9 HD) con diretta streaming video via internet garantita a tutti gli appassionati che si collegheranno, sempre se abbonati Sky, sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Liberati di Terni scenderanno in campo le seguenti probabili formazioni: la Ternana giocherà con Bleve tra i pali, mentre l'esterno difensivo di destra sarà lo slovacco Valjent e l'esterno difensivo di sinistra sarà Favalli. Al centro della difesa mancherà Signorini, espulso per doppia ammonizione nel match di Cremona. Al fianco di Gasparetto come centrale giocherà dunque Ferretti. A centrocampo, Defendi, Varone e Paolucci partiranno dal primo minuto, mentre Tremolada avrà compiti da trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Albadoro e Montalto. Risponderà lo Spezia con Bassi a difesa della porta dietro una difesa a tre composta da Terzi, Ceccaroni e De Col. La fascia destra sarà presidiata da Vignali, mentre l'esterno mancino sarà l'uruguaiano Walter Lopez. I centrali della mediana saranno invece Maggiori, Bolzoni e Acampora. In attacco partiranno dal primo minuto l'uruguaiano Granoche e Marilungo.

LA CHIAVE TATTICA

Il confronto tattico sarà tra il 4-3-1-2 di Pochesci nella Ternana ed il 3-5-2 dello Spezia di mister Fabio Gallo. L'ultimo precedente a Terni risale allo scorso campionato, all'11 settembre 2016, con un pareggio per uno a uno maturato per i gol di Baez tra le fila liguri e di Avenatti su rigore per i rossoverdi. L'ultima vittoria dei bianconeri risale al 27 febbraio 2016, due a uno con reti di Piccolo e Nené, con gli umbri capaci solamente di accorciare le distanze con Ceravolo. La Ternana non batte in casa lo Spezia dal precedente di Coppa Italia dell'8 agosto 2010, quando i rossoverdi si imposero con il punteggio di tre a uno.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote del match accordano, anche in virtù del fattore campo, un lieve favore dei pronostici da parte dei bookmaker per la Ternana, il cui successo interno viene quotato 2.55 da Betclic, mentre William Hill moltiplica per 3.00 l'eventuale pareggio, stessa quota proposta da Bet365 per il successo esterno ligure. La stessa agenzia di scommesse quota 1.60 l'under 2.5, mentre l'over 2.5 viene proposto ad una quota di 2.25 da Paddy Power.

