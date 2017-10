Var in Juventus-Lazio/ Video, gol Douglas Costa è valido: l'attaccante non è in fuorigioco

Var in Juventus-Lazio: video

Ritorna la Serie A e così anche gli episodi arbitrali: è subito Var in Juventus-Lazio. L'anticipo del campionato italiano ci ha regalato un nuovo utilizzo della tecnologia. Dopo il gol di Douglas Costa l'arbitro Mazzoleni ha richiesto l'intervento dell'addetto VAR Fabbri e dell'AVAR Aureliano: non era infatti chiaro se la posizione dell'attaccante bianconero fosse regolare. L'analisi delle immagini ha permesso di accertare che il calciatore brasiliano non era in fuorigioco, perché tenuto in gioco da Bastos. Di conseguenza il direttore di gara non ha potuto fare altro che convalidare la rete che di fatto ha sbloccato la partita. Dopo le accese polemiche sull'utilizzo della "moviola in campo", è arrivata la conferma: questa tecnologia serve ed è preziosissima per chiarire episodi che altrimenti resterebbero dubbi. Douglas Cousta, che aveva timidamente esultato, ha potuto esprimere tutta la sua gioia per la rete dopo il via libera dell'arbitro.

L'ALLIANZ STADIUM "TREMA" PER IL VAR

Non sono mancati i mugugni all'Allianz Stadium per la decisione dell'arbitro Mazzoleni di ricorrere al Var dopo il gol di Douglas Costa in Juventus-Lazio. I dubbi del direttore di gara hanno fatto "tremare" i tifosi, che hanno poi festeggiato quando la rete è stata convalidata. I sostenitori della Juventus hanno temuto per un minuto di vedersi annullare la rete del vantaggio, d'altra parte quelli della Lazio speravano che Douglas Costa fosse in fuorigioco, ma poi è arrivato il verdetto: il gol è regolare, quindi è stato convalidato. Il dibattito però sull'episodio prosegue, soprattutto sui social network.

