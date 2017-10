Video/ Foggia Perugia (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 9^ giornata)

Video Foggia Perugia (LaPresse)

Dopo una lunga attesa è finalmente arrivata la prima vittoria in casa per il Foggia che tra le mura amiche dello Zaccheria batte il Perugia per 2 a 1. La squadra allenata da Giovanni Stroppa si tira fuori dagli ultimi posti in classifica risalendo a quota 10 punti, terza battuta d'arresto consecutiva per la compagine di Federico Giunti che adesso rischia di perdere ulteriore contatto dai vertici della graduatoria. Nel primo tempo partono decisamente meglio i padroni di casa che si rendono immediatamente pericolosi con Camporese, il gol è nell'aria e arriva al 13' quando Gerbo al termine di un contropiede perfetto castiga Rosati e sblocca la contesa. La reazione degli ospiti non si fa attendere, Falco viene murato da Camporese mentre Bandinelli non inquadra lo specchio. Tuttavia sono i satanelli rossoneri ad andare di nuovo a segno con il bomber Mazzeo che scavalca Rosati con un pallonetto e gonfia la rete per il 2 a 0.

LA RIMONTA TENTATA

I tre punti sembrano già in cassaforte per il Foggia ma a riaprire la contesa, poco prima dell'intervallo, ci pensa Han che viene placcato da Deli all'interno dell'area di rigore, l'arbitro Di Paolo indica prontamente il dischetto e dagli undici metri Di Carmine non sbaglia accorciando le distanze e dimezzando lo svantaggio. Nella ripresa i padroni di casa sprecano diverse occasioni per portarsi sul 3 a 1 e mettere in ghiaccio il risultato, Guarna tra i pali fa il suo dovere con Colombatto ma a salvare il Foggia dal 2-2 è la traversa su cui si stampa il pallone colpito da Terrani sugli sviluppi di un calcio d'angolo, in contropiede Calderini viene fermato da Nocchi e dunque allo Zaccheria si rimane col fiato sospeso fino al triplice fischio. I giocatori e i tifosi del Foggia possono lasciarsi andare a un'esultanza liberatoria dopo essersi sbloccati in casa.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il capitano del Foggia, Antonio Vacca: "È stato bellissimo ottenere questa prima vittoria in casa, venendo da un campionato di Lega Pro dominato è stata dura non strappare i tre punti davanti al nostro pubblico e per questo motivo eravamo un po' sottotono. Durante la settimana si vedeva come tutta la squadra fosse determinata nel voler vincere stasera. Finora abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo, siamo in credito con la sorte e speriamo di rimetterci in pari. Sul 2 a 1 abbiamo avuto diverse chance per chiudere la partita prima del novantesimo ma non le abbiamo sfruttate e così è subentrata la paura di non farcela visto che di recente siamo stati rimontati più volte nel finale e ci siamo chiusi forse eccessivamente nella nostra trequarti". Le parole di Giovanni Stroppa, allenatore del Foggia, ai microfoni di Sky Sport "Finalmente è arrivata la vittoria in casa! Sono contento per come la squadra ha tenuto il campo nel primo tempo, potevamo andare al riposo con due gol di vantaggio e gestire in maniera diversa la seconda frazione, senza dimenticare che giocavamo contro una squadra di qualità. Continuiamo a fare troppi sbagli ingenui e a regalare palloni agli avversari che con l'ingresso di Cerri ci hanno messo ancora di più in difficoltà. È stato un vero peccato soffrire così tanto nel finale dopo aver avuto la possibilità di chiuderla ben prima del novantesimo. Ora il prossimo obiettivo è disputare una gara intera senza subire gol anche se rispetto a inizio campionato abbiamo compiuto progressi notevoli in fase difensiva, la squadra ha molto più equilibrio durante la manovra. Ci aspetta ancora un cammino molto lungo ma siamo sulla strada giusta".

Ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Perugia, Federico Giunti, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Non so perché sia stato espulso, forse devo essermi allontanato dall'area tecnica senza che me ne accorgessi. Tutti noi protestavamo per l'entrataccia di Vacca su Colombatto a gioco fermo, a nostro avviso meritava di essere punito con un cartellino di colore diverso dal giallo. Paradossalmente la squadra mi è piaciuta di più nella prima mezz'ora quando abbiamo preso due gol in contropiede, in ogni caso questa è una sconfitta che non posso imputare ai ragazzi, il pari sarebbe stato un risultato più giusto. Ultimamente stavamo gestendo male le gare per demeriti nostri, oggi invece abbiamo fatto la nostra partita ed è stato un peccato non uscire dal campo con almeno un punto in tasca, siamo stati sfortunati nell'incontrare il miglior Foggia di questo inizio campionato, ritengo che la prestazione da parte nostra ci sia stata. Ora pensiamo a tenere duro, prima o poi il momento critico passerà".

