Video/ Siena Pro Piacenza (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 9^ giornata)

Video Siena Pro Piacenza (LaPresse)

Al Siena di Mignani ci sono voluti ben 92 minuti per sbloccare la contesa ma alla fine l'attesa si è fatta ripagare con altri tre punti per i toscani che battendo di misura il Pro Piacenza (1-0) grazie al gol di Emmausso appunto al 47' minuto del secondo tempo consolidano il primato nella classifica del girone A di Serie C salendo a 21 punti. Nonostante una prestazione tutt'altro che disprezzabile la formazione di Fulvio Pea resta a bocca asciutta e rimane in piena zona play-out. Grandi protagonisti della serata i due estremi difensori, Gori da una parte e Pane dall'altra che nell'arco dei novanta minuti hanno tenuto a galla le rispettive compagine con una serie di parate salvifiche e che sembravano indirizzare il match sullo 0-0.

GOL DI EMMAUSSO

Se il portiere del Siena è riuscito a mantenere inviolato il proprio fortino fino al triplice fischio lo stesso non può dire quello del Pro Piacenza, trafitto dalla conclusione vincente di Emmausso al secondo minuto di recupero. Il tecnico dei padroni di casa, Michele Mignani, ha saputo indovinare i cambi e proprio uno dei nuovi entrati ha firmato il pesantissimo e preziosissimo gol-vittoria. Adesso sta a Livorno e Pisa mantenere il passo del Siena che sembra lanciatissimo verso il ritorno in Serie B dal quale manca dal 2014.

CLICCA QUI PER I VIDEO HIGHLIGHTS DI SIENA PRO PIACENZA

© Riproduzione Riservata.