ATP Shanghai 2017/ Diretta Federer-Nadal: streaming video e tv, orario della finale (tennis)

Domenica di grande tennis con una nuova sfida Federer Nadal. Hanno sofferto entrambi e rischiato di uscire dal torneo anzitempo, ma quando Roger Federer e Rafa Nadal hanno visto la composizione del tabellone del Masters 1000 Atp Shanghai 2017 hanno prenotato il campo centrale per regalarsi l'ennesima finale della loro straordinaria carriera. Un confronto, quello tra lo svizzero e lo spagnolo, che riassumere attraverso i numeri è riduttivo: quello di oggi è il loro 38esimo incrocio, nei testa a testa è avanti lo spagnolo per 23 a 14, ma l'ultima sfida che è valsa uno Slam, quella sul cemento degli Australian Open, se l'è aggiudicata Re Roger in una delle partite più vibranti della storia recente di questo sport. Il maiorchino, però, ha almeno un paio di motivi per inseguire la vittoria: da una parte la voglia di battere almeno una volta il suo rivale in questo 2017; dall'altro il desiderio di allungare in classifica e chiudere l'anno da numero 1 delle classifiche mondiali: un traguardo che, guarda un po', può sottrargli soltanto Federer.

DIRETTA FEDERER NADAL STREAMING VIDEO E TV

I due "vecchietti" del tennis mondiale, Roger Federer e Rafa Nadal sono più affamati che mai, incapaci di rassegnarsi al tempo che (non) scorre, sono pronti a dare vita ad un'altra fantastica finale nel Masters 1000 di Shanghai. L'elvetico e il maiorchino faranno il loro ingresso sul campo centrale, per la gioia di migliaia di cinesi, quando in Italia saranno le ore 10:30. Per seguire la diretta tv di una sfida tra nemici-amici basterà sintonizzarsi su Sky Sport 2 (canale 202 del telecomando). Chi non potrà seguire da casa il match avrà comunque l'opportunità di guardare Federer-Nadal in diretta streaming video beneficiando dell'applicazione Sky Go, disponibile però soltanto per gli abbonati Sky, tramite smartphone, pc e tablet.

IL CAMMINO NEL TORNEO

C'è della poesia, c'è molto più del puro e semplice tennis quando quei due scendono in campo. L'eleganza del gesto di Roger Federer è chiamata a scontrarsi contro la grinta, la forza dirompente di Nadal, il campione che non molla un 15 neanche a morire. Chi avrà la meglio? Sul cemento il favorito dovrebbe essere Federer, ma siamo ormai a fine stagione e quando l'atletismo di un uomo normale viene meno lo strapotere fisico di Rafa emerge in maniera ancora più evidente. Finora i due a Shanghai hanno dovuto superare dei momenti estremamente critici. Per quanto riguarda Nadal, che nei primi turni ha strapazzato prima Donaldson e poi Fognini, il difficile è arrivato contro Dimitrov (che lo ha costretto al terzo) e poi con Cilic, sconfitto 7-5/7-6 annullando più di un set point nel primo parziale. Diverso il discorso per Federer: l'elvetico non ha concesso neanche un set contro Schwartzman, Dolgopolov e Gasquet; contro Del Potro, però, è stato in svantaggio di un set prima di rimontare e garantirsi la finale del torneo.

