Albinoleffe Pordenone/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Albinoleffe Pordenone, diretta dall’arbitro Fabio Pasciuta, si gioca oggi pomeriggio, domenica 15 ottobre 2017 alle ore 18.30, per la nona giornata del girone B del campionato di Serie C. Allo stadio Atleti Azzurri d'Italia i seriani ospiteranno una delle squadre più forti della categoria, da anni ai vertici e in lotta per la promozione in Serie B. Anche quest'anno i neroverdi si stanno confermando la squadra da battere; sebbene negli scorsi anni la promozione sia sempre sfuggita per pochissimi centimetri, in questa stagione tutto lascia presagire la festa finale dei friulani. Attualmente la squadra si trova al primo posto in coabitazione con la Sambenedettese, avendo raccolto cinque vittorie e tre pareggi, senza mai subire una sconfitta. L'Albinoleffe invece, come accaduto anche la scorsa annata, lotterà fino alla fine per un posto nei play-off. Se il campionato terminasse in questo momento la squadra lombarda sarebbe qualificata, visto che staziona al nono posto con un pareggio, tre vittorie e altrettante sconfitte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Albinoleffe Pordenone non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE PORDENONE

La partita dovrebbe avere una chiara favorita nello svolgimento, e lo si può evincere anche dalle probabili formazioni. Il tecnico dell'Albinoleffe, Massimiliano Alvini, adotterà come di consueto il modulo di gioco 3-5-2, per avere una maggiore copertura sulle fasce e non lasciare la difesa in inferiorità numerica in occasione dei tagli dei centrocampisti. Fra i pali giocherà Coser, mentre in difesa ci saranno Zucchetti, Zaffagnini e Mondonico nel ruolo di centrali. Sulle fasce si adopereranno Gonzi a destra e Cortellini a sinistra, mentre le due mezzali risponderanno ai nomi di Agnello e Sbaffo e il mediano sarà il capitano Giorgione. Infine le due punte centrali saranno Colombi e il possente ivoriano Kouko. Il Pordenone di mister Leonardo Colucci invece utilizzerà il modulo di gioco 4-3-3, o meglio un albero di natale con due trequartista alle spalle dell'unica punta. Gli interpreti saranno i seguenti: in porta giocherà l'estremo difensore Perilli, mentre i difensori saranno il terzino destro Formiconi, il terzino sinistro De Agostini, e i due difensori centrali Bassoli e capitan Stefani. Il centrocampo a tre vedrà disporsi come mezzali Misuraca e Danza, che faranno da supporto al mediano Burrai. I due trequartisti saranno Ciurria e Maza, e a loro spetterà il compito di servire palloni giocabili alla punta centrale Gerardi.

PRONOSTICO E QUOTE

Secondo l'agenzia di scommesse Sisal Matchpoint la squadra favorita per il successo finale è il Pordenone; infatti la quota per il successo esterno dei nero-verdi paga 2.40 volte l'importo giocato. Il risultato di pareggio invece permetterebbe agli scommettitori di incassare una cifra superiore 3.10 volte la posta. Infine il risultato positivo per i padroni di casa è valutato con una quota di 2.90 volte l'importo. Più basse le quote per l'agenzia di scommesse Sani, che valuta l'1 a 2.85, la X a 3.10 e infine il 2 a 2.35.

