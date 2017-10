Arezzo Olbia/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Arezzo Olbia (LaPresse) - repertorio

Arezzo-Olbia, diretta dall’arbitro Andrea Colombo domenica 15 ottobre alle ore 14.30, si giocherà per la nona giornata d'andata nel girone A del campionato di Serie C. Momento poco felice per i sardi, che affrontano una squadra in crescita come quella toscana. Nell'ultimo incontro disputato, l'Arezzo è uscito indenne dall'Armando Picchi di Livorno contro l'ex capolista amaranto, superata in classifica proprio dal Siena. La Robur è stata protagonista nel weekend appena trascorso della vittoria in trasferta sul difficile campo dell'Olbia, conquistando con i tre punti anche la prima posizione del girone A.

L'Arezzo in classifica, dopo il pareggio di Livorno (1-1 il risultato finale), è undicesimo in classifica a quota 10 punti. Sette li ha conquistati nelle ultime tre partite, frutto di due vittorie consecutive ed un pareggio, a testimonianza della ritrovata compattezza da parte della formazione toscana. L'Olbia invece ha rallentato nelle ultime due giornate, pareggiando prima in casa contro la Pistoiese, per poi perdere 2-1 sempre davanti al proprio pubblico contro un'altra squadra toscana, la Robur Siena, che ha ambizioni di promozione diretta in Serie B quest'anno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Arezzo Olbia non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PUNTO E FORMAZIONE AREZZO OLBIA

Gli uomini di Massimo Pavanel sembrano aver trovato il sistema giusto per proseguire nella striscia positiva iniziata lo scorso mese di settembre sul campo dell'Alessandria, dove la vittoria per 1-0 sull'ex finalista play off dello scorso anno ha aumentato l'autostima in tutti i giocatori, spingendoli a firmare la seconda vittoria consecutiva contro il Pontedera in casa. Un'ulteriore prestazione positiva per mister Pavanel è arrivata in occasione della sfida di domenica contro il Livorno. In pochi alla vigilia della partita credevano che i padroni di casa amaranto potessero perdere punti per strada nell'arco dei novanti minuti di gara contro l'Arezzo. Invece gli ospiti sono riusciti a compiere l'impresa, grazie ad una formazione attenta ad ogni dettaglio e capace di rispondere colpo su colpo. Per l'Arezzo hanno giocato Borra in porta, Varga, Muscat e Rinaldi al centro della difesa, Cenetti, Corradi e De Feudis a centrocampo, Luciani e Sabatino sugli esterni, in avanti Di Nardo ed il bomber Moscardelli, uomo in più della squadra aretina. Al vantaggio iniziale di Pasquale Maiorino per il Livorno nel corso dell'inizio del primo tempo, l'Arezzo ha risposto a metà ripresa con Eugenio D'Ursi, alla sua terza rete stagionale in campionato.

La macchina perfetta messa in piedi da mister Bernardo Mereu nelle prime giornate di campionato sembra essersi inceppata. Dopo lo scialbo pareggio interno contro la Pistoiese, per i giocatori sardi è arrivata la sconfitta interna contro la Siena, diretta rivale per un posto nei play off per la promozione in Serie B. I giocatori di mister Mereu, dopo aver chiuso sul risultato di 0-0 i primi 45 minuti della partita, nella ripresa hanno subito l'uno-due micidiale da parte degli ospiti, con l'attaccante centrale Alessandro Marotta e l'esterno alto Stefano Guberti entrambi in rete. A nulla è servito il rigore realizzato da Andrea Ragatzu al minuto 76 della ripresa, con cui l'Olbia aveva riaperto provvisoriamente la partita, poi conclusasi con il successo della formazione in trasferta. Olbia che è sceso in campo con il modulo a rombo, 4-3-1-2, con Pennington alle spalle di Ragatzu e Ogunseye. A centrocampo Murgia, Feola e Muroni, mentre la linea a quattro di difesa era composta da Pisano, Leverbe, Dametto e Cotali. In porta Aresti.

PRONOSTICO E QUOTE

La vittoria dell’Arezzo è considerata l’esito più probabile secondo l’agenzia di scommesse sportive Eurobet, che paga infatti a quota 2,00 il segno 1 per il successo casalingo dei toscani, ma a dire il vero le differenze sono piuttosto ridotte, perché troviamo a quota 3,50 il segno 2 per una vittoria esterna della compagine sarda.

