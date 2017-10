Arzachena Alessandria/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Arzachena Alessandria (Foto LaPresse, repertorio)

Arzachena Alessandria, diretta dall’arbitro Mario Vigile domenica 15 ottobre alle ore 14.30, si giocherà per la nona giornata d'andata nel girone A del campionato di Serie C. Due squadre che vivono momenti di forma completamente opposti e soprattutto inaspettati alla vigilia del torneo. L'Arzachena sta volando sulle ali dell'entusiasmo, dopo la terza vittoria nelle ultime cinque partite conquistata sul campo del Gavorrano, a cui il cambio del mister non ha sortito gli effetti sperati. I giocatori sardi si sono imposti in trasferta per 4-1, avvicinando in classifica sensibilmente i cugini dell'Olbia, che sono ora a soli due punti sopra. Nella graduatoria, l'Arzachena occupa l'ottava posizione con gli stessi punti di Monza e Carrarese. Un ottimo avvio di stagione fin qui per la squadra della Costa Smeralda, mentre non si può dire lo stesso per l'Alessandria, che in classifica è quindicesima a quota 7 punti.

Nell'ultima giornata di campionato è arrivata la prima vittoria ai danni del modesto Prato (1-0 il risultato finale), che non modifica i commenti degli addetti ai lavori rispetto all'inizio deficitario della squadra. L'Alessandria deve assolutamente iniziare a macinare punti su punti se vuole recuperare il già importante distacco accumulato dalle squadre che si trovano nelle prime posizioni di classifica. Dalla capolista Siena il distacco è nell'ordine degli 11 punti, con i Grigi che hanno una partita ancora da recuperare rispetto alla formazione toscana della Robur.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Arzachena Alessandria non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI ARZACHENA ALESSANDRIA

Mister Mauro Giorico non può che essere soddisfatto dei suoi giocatori dopo il successo travolgente colto in casa del Gavorrano. L'Arzachena è scesa in campo con il modulo 3-5-2. Cancelli in porta, Piroli, La Rosa e Peana i tre centrali, a centrocampo Arboleda e Bertoldi sugli esterni, con Nuvoli, Taufer e Casini a centrocampo. In attacco Vano e Curcio. Per Vano è arrivata una grande doppietta, reti anche per Curcio e il gioiellino Taufer, in prestito dall'Inter Primavera. Per l'attaccante Vano le due reti contro il Gavorrano di domenica vanno ad aggiungersi al gol già siglato in questo inizio di campionato. Per Curcio invece tagliato il traguardo delle 4 reti stagionali.

Con enorme fatica, l'Alessandria ha conquistato i primi tre punti della stagione domenica in casa contro il Prato. La rete decisiva dell'1-0 con cui si è conclusa la partita è stata siglata dal numero 9 Michele Marconi, subentrato nel corso del secondo tempo. Vittoria di rigore, ottenuta al novantesimo minuto, che non farà altro che alimentare le polemiche intorno all'arbitraggio della partita. Per Marconi è anche la prima rete stagionale. Può essere definita quella contro il Prato la gara della svolta per gli uomini allenati da mister Stellini? La trasferta in Sardegna ci offrirà dati maggiori in questo senso. L'Alessandria ha giocato con il 5-3-2. In porta Agazzi, Giosa Gozzi Piccolo centrali con Celjak e Pastore terzini. A centrocampo Branca - Gazzi con Ranieri più avanzato per supportare Gonzalez e Bunino.

PRONOSTICO E QUOTE

La vittoria dell’Arzachena è considerata, sia pure di pochissimo, l’esito più probabile secondo l’agenzia di scommesse sportive Eurobet, che paga infatti a quota 2,60 il segno 1 per il successo casalingo dei sardi, ma a dire il vero le differenze sono davvero ridotte, perché troviamo a quota 2,70 il segno 2 per una vittoria esterna della compagine piemontese.

