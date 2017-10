Avellino-Salernitana/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Avellino-Salernitana (LAPRESSE)

Avellino-Salernitana sarà diretta dall’arbitro Francesco Fourneau di Roma, assistito dai guardalinee Grossi e Lombardi e dal quarto uomo Natilla. Il derby campano si gioca domenica 15 ottobre 2017 allo stadio Partenio: calcio d’inizio alle ore 17:30. La classifica della Serie B prima della nona giornata vede l’Avellino in zona playoff con 13 punti e la Salernitana più in basso a quota 9. Nel prossimo turno i biancoverdi di Walter Novellino faranno visita al Pescara, mentre i granata allenati da Alberto Bollini riceveranno il Frosinone: entrambe le squadre scenderanno in campo sabato 21 ottobre alle ore 15:00.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Avellino-Salernitana sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Super Calcio HD (il numero 206) e Calcio 2 HD (numero 252): telecronaca dalle ore 17:30. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport o al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati ai due pacchetti potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 408785.

LA SITUAZIONE

L’Avellino cerca riscatto dopo la sconfitta dell’ultima giornata sul campo del Bari, un 2-1 che ha fermato a 3 la serie di risultati utili consecutivi. Al San Nicola gli irpini si erano portati in vantaggio al 65’, con il secondo gol consecutivo del difensore croato Anton Kresic, ma il Bari ha trovato il pareggio subito dopo con una conclusione di Improta (67’); dopo quattro minuti è arrivata anche la rete del sorpasso, firmata da Galano su calcio di rigore per il definitivo 2-1 (72’). La squadra di Walter Novellino ha così incassato il terzo ko in questo torneo: i due precedenti erano maturati sempre in trasferta, sui campi di Cremonese (3-1, alla seconda giornata) e Cesena (altro 3-1 alla quarta); tra le mura amiche del Partenio invece l’Avellino non ha ancora perso, ottenendo 10 punti in 4 partite (3 vittorie e 1 pareggio). La Salernitana di Alberto Bollini invece la squadra che ha vinto di meno finora, 1 volta al pari della Ternana, e quella che ha pareggiato di più; sulla ruota granata il segno X è uscito già 6 volte, l’ultima settimana scorsa contro l’Ascoli (0-0) in una partita che ha visto tra i protagonisti il portiere lituano Marius Adamonis, decisivo con la respinta sul calcio di rigore di Rosseti (25’). Come l’Avellino anche la Salernitana non ha ancora perso in casa (1 successi e 3 pari), e nel match odierno cerca la prima vittoria esterna dopo 3 pareggi e 1 ko. Uscire dal Partenio con il bottino pieno in tasca sarebbe importante per tenere a distanza di sicurezza la zona più calda della classifica.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO SALERNITANA

Per l’Avellino previsto un 4-4-2 con Radu in porta, Kresic e Migliorini centrali difensivi, Ngawa terzino a destra e Rizzato sulla corsia mancina. A centrocampo D’Angelo e Di Tacchio, sulle fasce Laverone (a destra) e Molina (sinistra) e in attacco il tandem formato da Castaldo e Ardemagni. Assente per infortunio il centrocampista Leonardo Morosini. La Salernitana dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-2: tra i pali Radunovic e in difesa Mantovani, Schiavi e Bernardini. Sulle corsie laterali spazio a Kiyine e Vitale, mentre per vie centrali si muoveranno Minala, Odjer e Matteo Ricci; infine il tandem offensivo affidato ad Alessandro Rossi e ad Alejandro Rodriguez.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Le principali agenzie di scommesse puntano sulla vittoria dei padroni di casa, che partono da una situazione di classifica migliore e che come detto risultano ancora imbattuti tra le mura amiche. Questo il pronostico di snai.it: segno 1 per il successo dell’Avellino favorito a quota 2,25, segno X per il pareggio a 3,05 e segno 2 per il colpo esterno della Salernitana a 3,45. Opzione Under a quota 1,80, Over 1,90, Gol 1,65 e NoGol 2,10.

