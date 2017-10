Bassano Triestina/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bassano Triestina - LaPresse, repertorio

Bassano Triestina, diretta dall’arbitro Alessandro Prontera, si gioca alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 15 ottobre 2017 per la nona giornata del girone B del campionato di Serie C. Si tratta di un incontro tra due compagine che stanno facendo molto bene, nel caso del Bassano, ed abbastanza bene nel caso della Triestina. In questo momento i padroni di casa occupano il terzo posto della graduatoria a quota 17 punti con 5 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta grazie a 12 gol messi a segno e soltanto sei incassati.

Nelle ultime cinque tornate di campionato il Bassano non ha mai perso riuscendo a mettere da parte qualcosa come 11 punti. Decisamente meno bene la Triestina che tuttavia ha disputato una gara in meno (ha già osservato il turno di riposo) ed occupa l’undicesimo posto della classifica grazie ai 9 punti messi da parte con 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte (11 gol realizzati e soltanto 6 incassati). Nelle ultime due giornate di campionato la Triestina ha raccolto una vittoria ed un pareggio. In casa il Bassano viaggia alla grande, è ancora imbattuto ed ha raccolto 8 punti sui 12 disponibili con 6 gol fatti e 4 subiti. La Triestina abbastanza bene in trasferta con 4 punti raccolti in 3 gare nonostante i 6 gol messi a segno ed i 3 incassati.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Bassano Triestina non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI BASSANO TRIESTINA

Passando alla probabili formazioni, il Bassano dovrebbe scegliere di scendere in campo con un 4-3-1-2 con Grandi a difendere i pali mentre in difesa andando da destra verso sinistra dovrebbero giocare Andreoni, Pasini, Barison ed uno tra Karkalis e Bonetto. A centrocampo il punto di riferimento continua ad essere rappresentato da Botta ai fianchi Bianchi come interno di destra ed uno tra Salvi e Laurenti. Nel ruolo di trequartista spazio ancora una volta all’ottimo Minesso con in avanti Fabbro e Diop anche se non da escludere che possa trovare spazio negli undici uno tra Gashi e Grandolfo.

La Triestina invece dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con un classico 4-4-2 con il tecnico orientato a confermare in larga parte gli undici che hanno consentito la vittoria per 3-0 ai danni della Fermana. In porta Boccanera mentre in difesa andranno ad agire Libutti sul centro destra, Aquarto la centro al fianco del francese El Hasni mentre come terzino sinistro Pizzul è avanti nel ballottaggio con Grillo. A centrocampo il talentuoso Bariti sarà titolare della corsia destra, a centro Porcari sarà chiamato a dare equilibrio con a fianco Meduri a dedicarsi maggiormente alla costruzione del gioco mentre l’estroso Bracaletti andrà ad agire sul fronte mancino. In avanti Mensah al fianco di Arma con quest’ultimo che viene dall’ottima doppietta rifilata alla Fermana nella scorsa giornata.

PRONOSTICO E QUOTE

I bookmaker, tra cui Eurobet, vedono in questo incontro in ragione del fattore campo e di un migliore stato di forma, i padroni di casa del Bassano nettamente favoriti. Infatti l’evento contrassegnato con l’1 è valutato 1,62 contro il 3,50 per il pareggio mentre l’eventuale successo esterno della Triestina darebbe diritto a 5,20 volte la posta in palio.

© Riproduzione Riservata.