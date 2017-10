Bologna-Spal/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bologna-Spal (LAPRESSE)

Bologna-Spal sarà diretta dall’arbitro Marco Guida, trentaseienne di Torre Annunziata: ad assisterlo i guardalinee Paganessi e Tolfo, il quarto uomo Nasca e gli addetti al VAR Calvarese e Tegoni. Le due squadre si affrontano domenica 15 ottobre 2017 allo stadio Renato Dall’Ara, calcio d’inizio alle ore 15:00, per l’ottava giornata del campionato di Serie A. La cui classifica vede il Bologna di Roberto Donadoni al decimo posto con 11 punti, mentre la neopromossa Spal allenata da Leonardo Semplici è quindicesima a quota 5. Nel prossimo turno il Bologna sarà impegnato in trasferta contro l’Atalanta, la Spal invece riceverà il Sassuolo al Mazza: entrambe le formazioni scenderanno in campo domenica 22 ottobre alle ore 15:00.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Bologna-Spal sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 4 HD, il numero 254: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 408273. Sul canale Sky Super Calcio (numero 206) andrà in onda Diretta Gol Serie A, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi del pomeriggio. Bologna-Spal sarà trasmessa in diretta streaimng video anche sul portale elevensports.it (previa abbonamento).

LA SITUAZIONE

Momento favorevole per il Bologna di Roberto Donadoni, che prima della sosta ha infilato 3 risultati utili consecutivi portandosi a +8 sulla zona retrocessione. Dopo aver tenuto ampiamente testa all’Inter, costretta al pareggio per 1-1 sul prato del Dall’Ara, i felsinei hanno cavato il massimo dalle due trasferte di Sassuolo e Genova sponda Genoa. A Reggio Emilia Donadoni ha pescato il jolly Orji Okwonkwo, il diciannovenne nigeriano entrato nel finale e decisivo poco dopo con la zampata del definitivo 0-1; contro il Grifone invece Rodrigo Palacio ha firmato il più classico dei gol dell’ex, al termine di una fuga personale ispirata dal passaggio filtrante di Pulgar e dal velo di Destro. Probabilmente la sosta non sarà giunta così gradita dal Bologna, che in ogni caso oggi insegue la prima vittoria interna del campionato contro una Spal affamata di punti salvezza. La squadra di mister Leonardo Semplici è tornata a far punti nell’ultimo turno, pareggiando 1-1 la delicata sfida casalinga con il Crotone: gli estensi si sono portati avanti al 39’ grazie al primo gol nel torneo di Alberto Paloschi, che ha sfruttato il tiro cross di Antenucci per insaccare da due passi; nella ripresa però il nigeriano Simy ha trovato il varco giusto dal limite dell’area, permettendo ai pitagorici di uscire con un punto prezioso dallo stadio Mazza. Per la Spal il pari ha rappresentato comunque un passo avanti rispetto alle 4 sconfitte precedenti, subite da Inter (2-0), Cagliari (0-2), Milan (2-0) e Napoli (2-3).

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SPAL

Modulo 4-3-3 per il Bologna che deve fare a meno degli infortunati Maietta e Cheick Keita. Donadoni dovrebbe schierare Mirante tra il pali, Helander e Giancarlo Gonzalez a protezione dell’area, Mbaye come terzino destro e Masina sul lato sinistro. A centrocampo previsti Poli, Pulgar e Donsah, mentre per il tridente d’attacco Palacio contende ancora a Destro il posto di centravanti; gli esterni alti infine saranno Verdi e Di Francesco. Tra le fila della Spal gli indisponibili sono il portiere Meret, il difensore Della Giovanna e l’attaccante Floccarib, mentre Borriello non è al top per fastidi muscolari. Davanti quindi dovrebbero giocare Antenucci e Paloschi, mentre la cerniera di centrocampo vedrà Viviani in cabina di regia, Schiattarella e capitan Mora come interni, Lazzari sulla fascia destra e Costa dala parte opposta. Per il reparto difensivo pronti Salamon, Vicari e Felipe, in porta infine Alfred Gomis.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO DELLA PARTITA

Classifica e fattore campo sbilanciano i pronostici per il derby emiliano del Dall’Ara. Il portale snai.it propone a quota 1,80 il segno 1 per la vittoria casalinga del Bologna, mentre il segno 2 per il successo esterno della Spal vale 5,00 volte la posta in gioco. A 3,40 invece è fissato il segno X per l’eventuale pareggio tra le due squadre. Under 1,60, Over 2,20, Gol 2,00 e NoGol 1,73.

© Riproduzione Riservata.