CADUTA VALENTINO ROSSI / Video, MotoGp Motegi: il pilota della Yamaha cade al sesto giro

Ora Valentino Rossi è davvero in difficoltà perché dopo la caduta al MotoGp di Motegi in Giappone non ottiene punti e nella classifica generale dei piloti scivola ancora di più. La testa tenuta da Marc Marquez appare un sogno proibitivo e l'italiano dovrà prendere delle riflessioni importanti per capire cosa non è andato fino a questo momento. Certo è che la fortuna è arrivata da una caduta soft che non ha compromesso il ginocchio già in condizioni non semplici dopo il recente intervento chirurgico, sul quale recupero lo stesso Valentino Rossi aveva forzato la mano, decidendo di tornare in pista praticamente ancora prima di tornare a camminare bene. Il MotoGp non è ancora terminato, ma Valentino Rossi a questo punto deve assolutamente evitare di vivere momenti di tensione che potrebbero portare a perdere la concentrazione verso altre gare che di certo lo potrebbero portare a conquistare risultati sempre più importanti.

CADUTA PER VALENTINO ROSSI

Il MotoGp di Motegi in Giappone non sorride a Valentino Rossi. Il pilota italiano della Yamaha infatti è caduto appena al sesto giro costretto quindi subito ad alzare bandiera bianca. Una caduta che non ha portato delle conseguenze fisiche e che lo ha visto scivolare andando lungo in curva sull'asflato bagnato. Valentino Rossi è apparso assai deluso proprio dopo la caduta nella quale non si è fortunatamente fatto nulla. Il dottore è rimasto alcuni secondi incredulo in ginocchio e poi se n'è andato dalla pista camminando sulle sue gambe, ma con l'aria di chi è deluso di quanto è appena caduto. Non è servito guardarlo in volto, coperto dal casco di protezione, per capire che il ragazzo ha accusato tantissimo il colpo e sicuramente sarà importante cercare di trovare nuove motivazioni in vista delle prossime gare, perché questo ko proprio non ci voleva in un momento in cui Valentino Rossi stava cercando di recuperare un già accumulato distacco dalla testa della classifica generale. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA CADUTA

