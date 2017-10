Cagliari-Genoa/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cagliari-Genoa: qui Nicolò Barella, 20 anni, centrocampista del Cagliari (LAPRESSE)

Cagliari-Genoa sarà diretta dall’arbitro Davide Massa, trentaseienne della sezione di Imperia: con lui i guardalinee Ranghetti e Bresmes, il quarto uomo Serra e gli addetti al VAR Pairetto e Pillitteri. Cagliari-Genoa è una delle partite in programma per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2017-2018: appuntamento alla Sardegna Arena dalle ore 15:00 di domenica 15 ottobre 2017. Sfida tutta rossoblù tra due squadre a caccia di punti salvezza: nei primi 7 turni il Cagliari ne ha raccolti 6 mentre il Genoa, ancora a caccia del primo successo in questo campionato, è penultimo in classifica a quota 2. Prossima giornata: Cagliari e Genoa torneranno in campo domenica 22 ottobre, i sardi faranno visita alla Lazio nel posticipo delle ore 20:45, il Grifone invece affronterà il Milan a San Siro nel pomeriggio (ore 15:00).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Cagliari-Genoa sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 3 HD, il numero 253: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare l’evento in pay-per-view con il codice 408284. Cagliari-Genoa sarà trasmessa in diretta tv anche da Mediaset sul canale Premium Sport 2, il numero 371 del digitale terrestre disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 381; gli abbonati a Mediaset Premium potranno seguire il match in diretta streaming video con PremiumPlay.

LA SITUAZIONE

Momento non semplice sia per il Cagliari che il Genoa. I sardi sembravano aver ingranato la marcia giusta dopo i successi su Crotone (1-0) e Spal (0-2), ma negli ultimi 3 turni prima della sosta hanno incassato altrettanti ko senza segnare nemmeno un gol: le sconfitte con Sassuolo (0-1), Chievo (0-2) e Napoli (3-0), le prime due peraltro in casa, hanno bloccato la squadra a quota 7 in classifica; il Cagliari mantiene comunque 3 un margine di +3 sulla zona retrocessione, diversamente dal Genoa che invece occupa la penultima posizione. La squadra ligure ha probabilmente raccolto meno di quanto seminato nelle giornate precedenti, nei ko più recenti ad esempio -quelli contro Inter e Bologna, entrambi per 1-0- i ragazzi di Ivan Juric non hanno sfigurato finendo per pagare alcune disattenzioni difensive (un calcio d’angolo a San Siro e un contropiede a campo aperto con i felsinei). Nel frattempo è definitivamente saltato il passaggio di consegne da Enrico Preziosi a Giulio Gallazzi, il presidente non è comunque rimasto con le mani in mano ingaggiando Giorgio Perinetti come nuovo direttore generale, e confermando la fiducia a mister Juric.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI GENOA

Per il Cagliari modulo 4-3-1-2: in porta Cragno, davanti a lui i difensori centrali Andreolli e Pisacane, terzini Padoin a destra e Marco Capuano sulla sinistra. Chiavi del centrocampo affidate a Cigarini, ai suoi fianchi le mezzali Barella e Ionita, tra le linee Joao Pedro e in attacco il tandem formato dall’ex Pavoletti e da Diego Farias. Infortunati il portiere Rafael e il trequartista Cossu. Nel Genoa invece sono assenti per problemi fisici il difensore Spolli e la punta Lapadula, quest’ultimo però ha ripreso a lavorare con il gruppo nei giorni scorsi e dovrebbe rivedersi in campo entro fine ottobre. In attesa del suo recupero, Juric dovrebbe schierare un tridente offensivo con Federico Ricci e Taarabt a supporto di Galabinov, favorito nel ballottaggio con baby Pellegri. A centrocampo Bertolacci e Miguel Veloso, sulle fasce Lazovic e Laxalt e in difesa Izzo (di rientro dalla squalifica), Rossetti e Zukanovic davanti a Perin.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

1 vittoria e 2 sconfitte per il Cagliari nella sua nuova casa, la Sardegna Arena, mentre il Genoa ha ottenuto 1 punto nelle prime 3 trasferte del campionato. Per la sfida diretta di domenica 15 ottobre le principali agenzie di scommesse non si sbilanciano più di tanto: su snai.it troviamo il segno 1 per la vittoria del Cagliari favorito a quota 2,25, mentre il segno X per il pareggio e il segno 2 per il colpo esterno del Genoa si equivalgono a 3,25. Under 1,83, Over 1,90, Gol 1,67 e NoGol 2,05.

