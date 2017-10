Crotone-Torino/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Crotone-Torino: qui il nigeriano Simy Nwankwo, 25 anni, attaccante del Crotone (LAPRESSE)

Crotone-Torino sarà diretta dall’arbitro Paolo Valeri di Roma: a completare la squadra disciplinare i guardalinee Lo Cicero e Tasso, il quarto uomo Marinelli e gli addetti al VAR Abisso e Marini. Allo Stadio Ezio Scida di Crotone si gioca il match valido per l’ottava giornata di Serie A, che mette di fronte i pitagorici padroni di casa e il Torino: appuntamento alle ore 15:00 di domenica 15 ottobre 2017. Il Crotone ha 5 punti in classifica e spera di aumentare il suo bottino sfruttando il fattore campo, il Torino invece si presenta allo Scida con 12 lunghezze in saccoccia che prima di questo turno valgono il sesto posto in classifica. Prossima giornata: il Crotone anticiperà sabato 21 ottobre sul campo della Sampdoria (ore 18:00), mentre il Torino riceverà la Roma nel pomeriggio di domenica 22 (ore 15:00).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Crotone-Torino sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sport Mix HD (il numero 106), Sport 1 HD (n.201) e Calcio 1 HD (251): telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport o al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati ai pacchetti potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 408295. Sul canale Sky Super Calcio HD (il numero 206) andrà in onda Diretta Gol Serie A con aggiornamenti live da tutti i campi del pomeriggio.

LA SITUAZIONE

Prima della sosta del campionato il Crotone di Davide Nicola ha ottenuto 4 punti contro dirette concorrenti per la salvezza, battendo 2-0 il Benevento e pareggiando per 1-1 sul campo della Spal. A Ferrara i pitagorici sono andati sotto nel primo tempo, per effetto del gol di Paloschi al 39’ minuto; nella ripresa però il nigeriano Simy ha tolto le castagne dal fuoco con un colpo da biliardo dal limite dell’area (59’): la prima rete stagionale del venticinquenne centravanti ha permesso ai rossoblù di ottenere il secondo risultato utile di fila e di mantenersi oltre la zona retrocessione, distante 2 punti. Crotone che ora punta ad un altro successo casalingo, prima dell’insidiosa doppia trasferta contro Sampdoria e Roma. Al contrario il Torino allenato da Sinisa Mihajlovic non vince da 2 turni: il ko nel derby contro la Juventus (4-0) e l’ultimo pareggio casalingo con l’Hellas Verona hanno rallentato la marcia dei granata, che attualmente si trovano comunque in zona coppe. Particolare rammarico per il 2-2 contro gli scaligeri, che hanno rimontato due gol tra l’89’ e il 92’ vanificando l’1-2 torinista della prima frazione, firmato da Iago Falque (31’) e M’Baye Niang (44’). Oltre al danno della vittoria sprecata, Mihajlovic ha dovuto incassare anche la beffa dell’infortunio occorso a Belotti: il centravanti della Nazionale tornerà ad inizio novembre, si spera in tempo per i playoff Mondiali degli azzurri.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE TORINO

Qui Crotone: out Tumminello che si è rotto il legamento crociato (ginocchio destro) e rientrerà in primavera, in dubbio il centrocampista bulgaro Tonev, non al top Mandragora e Budimir. Davide Nicola dovrebbe proporre un 4-4-2 con Cordaz tra i pali, Sampirisi (destra) e Martella (sinistra) terzini, Ceccherini ed Ajeti difensori centrali. In mezzo al campo previsti Mandragora (non dovesse farcela spazio a Izco) e Barberis, mentre gli esterni alti saranno Rohden a destra e Stoian sull’out mancino. Davanti se la giocano in 4 per due posti: Nalini-Simy vs Trotta-Budimir. Qui Torino: detto di Belotti, l’altro assente è il centrocampista nigeriano Obi. Previsto un 4-2-3-1 con Sirigu in porta, N’Koulou e Lyanco coppia difensiva, Ansaldi confermato a destra e Molinaro sulla sinistra. A centrocampo Rincon e Baselli mentre Ljajic agirà da trequartista centrale, affiancato dalle ali Iago Falqué e Niang; per il ruolo di centravanti è ballottaggio tra l’argentino Boyé e il nigeriano Sadiq.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

In questo caso le principali agenzie di scommesse favoriscono la squadra in trasferta. Quindi il Torino: snai.it propone a quota 2,00 il segno 2 per il colpo esterno dei granata, che finora hanno vinto in 2 trasferte su 4. Il segno 1 per la vittoria casalinga del Crotone vale invece 3,75, mentre il segno X per l’eventuale pareggio moltiplica per 3,40 la posta in gioco. Under 1,77, Over 1,95, Gol 1,77 e NoGol 1,95.

