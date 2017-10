Cuneo Livorno/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cuneo Livorno - LaPresse, imm. di repertorio

Cuneo-Livorno, diretta dall’arbitro Giacomo Camplone domenica 15 ottobre alle ore 14.30, sarà un match del programma della nona giornata d'andata nel girone A del campionato di Serie C. Il Cuneo avrebbe sicuramente preferito affrontare un Livorno che pare lanciato verso un campionato di vertice in questa stagione in un altro momento. I piemontesi si sono resi protagonisti di un avvio di stagione convincente, ma hanno decisamente frenato nelle ultime quattro partite, perdendo in casa contro Pisa e Lucchese e pareggiando in trasferta contro Pistoiese e Pro Piacenza. Proprio in casa degli emiliani è arrivato il punto conquistato domenica scorsa, col Cuneo che era riuscito a portarsi rapidamente in vantaggio con Dell'Agnello, per poi ritrovarsi raggiunto già a metà del primo tempo da D'Alessandro.

Con nove punti, il Cuneo ha già accumulato otto lunghezze di distanza dal Livorno, che peraltro ha disputato una partita in meno rispetto agli avversari di turno. E i labronici hanno giocato sette partite contro le otto delle altre formazioni d'alta classifica nel girone A, ma al netto di questo domenica scorsa si sono visti sorpassati in testa alla classifica dal Siena. In casa contro l'Arezzo in uno dei tanti derby toscani del raggruppamento il Livorno infatti non è andato oltre il pareggio uno a uno, con Maiorino che ha portato in vantaggio i livornesi raggiunti però da una rete di D'Ursi nella seconda frazione di gioco. Un risultato che ha interrotto una serie di quattro vittorie consecutive che il Livorno aveva ottenuto in trasferta contro Alessandra e Pontedera e in casa contro Lucchese e Pistoiese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Cuneo-Livorno non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI CUNEO LIVORNO

Le probabili formazioni della sfida che andrà in scena sul campo dei piemontesi. Il Cuneo padrone di casa schiererà Stancampiano tra i pali, Baschirotto sull'out difensivo di destra e Testoni sull'out difensivo di sinistra, mentre Cornotto e Boni giocheranno al centro della retroguardia. Sarà a quattro anche la linea di centrocampo con Rosso e Pellini che si muoveranno per vie centrali, mentre Cristini avrà il compiuto di presidiare l'out di destra e Provenzano si muoverà sulla fascia opposta. In attacco spazio a Zampano e Dell'Agnello, quest'ultimo a segno nell'ultima trasferta sul campo del Piacenza. Risponderà il Livorno con Mazzoni a difesa della porta, Pedrelli schierato in posizione di terzino destro e Franco schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Gasbarro e Pirrello saranno i due difensori centrali. Luci e Giandonato saranno impiegati come playmaker arretrati alle spalle di Murilo, Maiorino e Valiani, che saranno i tre incursori offensivi alle spalle dell'unica punta di ruolo, Montini.

PRONOSTICO E QUOTE

La vittoria del Livorno è considerata l’esito più probabile secondo l’agenzia di scommesse sportive Eurobet, che paga infatti a quota 2,20 il segno 2, ma a dire il vero le differenze sono piuttosto ridotte, perché troviamo a quota 3,20 il segno 1 per una vittoria casalinga del Cuneo.

