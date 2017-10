Fermana Vicenza/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fermana Vicenza (Foto LaPresse, repertorio)

Fermana Vicenza, diretta dall’arbitro Matteo Marchetti, si gioca alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 15 ottobre 2017, per la nona giornata del girone B del campionato di Serie C. La Fermana, fino al mese di settembre, è stata la squadra rivelazione del torneo, dopo una partenza a razzo non preventivabile ad inizio stagione, dopo la promozione dalla Serie D. I canarini adesso si sono fermati, con due sconfitte consecutive contro Bassano Virtus e Triestina. Per Lupoli e compagni il gol manca dalla vittoria sul Santarcangelo in trasferta per 5-1 di settembre, quando le cose giravano alla perfezione. In classifica, la squadra marchigiana resta in ogni caso in ottava posizione, in piena corsa per i play off di fine stagione. Dopo le prime otto giornate disputate, i giocatori della squadra di mister Flavio Destro hanno collezionato 11 punti.

La vetta, occupata da Sambenedettese e Pordenone, è distante sette lunghezze. Il Vicenza è reduce dalla sconfitta sul campo della Reggiana (1-0 il risultato finale), la prima sconfitta in stagione dopo 4 vittorie e 2 pareggi. Con una partita da recuperare, la squadra veneta è sesta in classifica a quota 14 punti, staccata di 4 punti dalle due capoliste del girone B. I tifosi del Vicenza si augurano che quello contro la Reggiana sia soltanto un incidente di percorso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Fermana Vicenza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PUNTO E FORMAZIONE FERMANA

Periodo negativo quello attraversato dalla Fermana, dopo l'entusiasmo generale scaturito dal fantastico avvio di stagione culminato nelle belle vittorie di agosto e settembre, con un Arturo Lupoli in formato maxi. Il primo segnale di allarme lo si era avuto a Teramo, dove era stato raccolto uno scialbo pareggio contro una formazione non propriamente esaltante. Quindi le due sconfitte consecutive, l'ultima contro la Triestina, rovinosa, per 3-0 a favore dei friulani. Flavio Destro ha schierato i suoi uomini con il 3-5-2, credendo potesse essere il miglior modulo per affrontare il classico 4-4-2 di mister Beppe Sannino. In porta Valentini. Difesa a tre con Comotto insieme a Gennari e Benassi. In posizione centrale Misin, coadiuvato dai due centrocampisti Urbinati e Grieco. Sugli esterni Petrucci insieme a Sperotto. In avanti la coppia d'attacco composta da Arturo Lupoli e da Silva, ancora a secco. La Fermana non segna ormai da 270 minuti, un digiuno preoccupante che potrebbe continuare anche domenica contro la più quotata Vicenza.

PUNTO E FORMAZIONE VICENZA

Il ko di Reggio Emilia può essere derubricato come banale incidente di percorso per la formazione allenata dal tecnico Alberto Colombo, una squadra solida che molto probabilmente lotterà fino alla fine per la conquista di un piazzamento di alta classifica nel girone B del campionato di Serie C. Nel posticipo di lunedì 9 ottobre, il Vicenza è caduto 1-0 per mano dei padroni di casa della Reggiana. Vittoria maturata nel finale per i padroni di casa, con il pareggio a reti inviolate che sembrava poter essere il risultato più giusto fra le due squadre. A togliere le castagne dal fuoco per i giocatori di casa la rete del centrocampista Riverola al minuto 79. Di destro, su azione personale, Riverola ha siglato il suo primo gol stagionale, regalando così 3 punti d'oro alla formazione di mister La Rosa. Per il Vicenza niente da fare, nonostante una formazione (4-3-3) altamente offensiva. In attacco la punta Comi supportata da Giacomelli e De Giorgio. A centrocampo Tassi Alimi e Romizi. In difesa Turi, Milesi, Crescenzi e Giraudo, con Valentini in porta.

PRONOSTICO E QUOTE

Grande equilibrio secondo le quote dell’agenzia di scommesse sportive Eurobet, con il segno 1 e segno 2 quotati allo stesso modo, cioè a 2.70 volte la posta in palio.

