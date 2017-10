Fiorentina-Udinese/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fiorentina-Udinese (LAPRESSE)

Fiorentina-Udinese sarà diretta dall’arbitro Massimiliano Irrati, trentottenne della sezione di Pistoia, assistito dai guardalinee Dobosz e Giallatini e dal quarto uomo Sacchi, mentre gli addetti al VAR saranno Gavillucci e Crispo. Dopo la pausa per le qualificazioni Mondiali torna protagonista il campionato di Serie A con la giornata numero 8: il lunch match di domenica 15 ottobre 2017 vede di fronte Fiorentina e Udinese allo stadio Artemio Franchi; calcio d’inizio alle ore 12:30. La classifica vede i viola di Stefano Pioli a quota 7 punti, mentre l’Udinese allenata di Gigi Delneri viaggia con una lunghezza in meno. Nel prossimo turno la Fiorentina farà visita al Benevento (domenica 22 ottobre ore 15:00), l’Udinese invece riceverà la Juventus alla Dacia Arena (sempre domenica 22 ma dalle 18:00).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Fiorentina-Udinese sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Super Calcio HD (il numero 206) e Calcio 1 HD (numero 251): telecronaca dalle ore 12:30. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport o al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati ai due pacchetti potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 408308. Fiorentina-Udinese sarà trasmessa in diretta tv anche da Mediaset: il canale di riferimento sarà Premium Sport, numero 370 del digitale terrestre disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 380. Gli abbonati a Mediaset Premium potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video con PremiumPlay. Diretta in streaming video di Fiorentina-Udinese anche sul portale elevensports.it (previa abbonamento).

LA SITUAZIONE

La Fiorentina cerca un successo che manca da un mese esatto: il 16 settembre i viola hanno piegato 2-1 il Bologna ma da allora non sono più riusciti a vincere, perdendo le trasferte con Juventus (1-0) Chievo (2-1) e pareggiando in casa contro l’Atalanta (1-1). Fiorentina che in questo momento si trova a metà del guado tra la zona Europa League, delimitata dai 12 punti del Milan, e quella retrocessione aperta dall’Hellas Verona a quota 3. Le prospettive della squadra viola continuano a risultare poco chiare, visti i risultati altalenanti di questo primo scorcio stagionale; il match odierno si presenta comunque come una buona occasione per ripartire dopo le ultime prestazioni non troppo soddisfacenti. All’Artemio Franchi si presenta un’Udinese che prima della sosta ha ottenuto il suo miglior punteggio, superando 4-0 una concorrente insidiosa come la Sampdoria: Rodrigo De Paul ha aperto le marcature al 27’ -su calcio di rigore- e sempre nel primo tempo è arrivata l’espulsione del paraguaiano Barreto, che ha lasciato i blucerchiati in inferiorità numerica (40’); la squadra di Delneri ne ha approfittato dopo l’intervallo, trovando il raddoppio con un altro penalty insaccato da Maxi Lopez (66’) e dilagando nel finale, in cui il bis del centravanti argentino (85’) ed un terzo rigore del francese Seko Fofana hanno sancito il 4-0 finale. I friulani hanno così fermato a 3 la serie di sconfitte di fila (Milan, Torino in casa e Roma) uscendo alla zona più calda della classifica.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA UDINESE

Nella Fiorentina mancherà il centrocampista portoghese Gil Dias, che si è fratturato un dito del piede: i dubbi di Pioli per la formazione titolare riguardano in particolare la catena di destra, con Bruno Gaspar favorito su Laurini ed Eysseric in vantaggio su Benassi per il ruolo di esterno alto. Tra i pali Sportiello, difensori centrali German Pezzella e Astori, terzino sinistro Biraghi. A metacampo Veretout e Badelj, trequartista centrale Thereau (grande ex di giornata), all’ala sinistra Chiesa e davanti Giovanni Simeone. L’Udinese deve fare a meno del terzino danese Stryger Larsen, che sarà però rimpiazzato dal rientrante Wilmer: a completare il pacchetto difensivo, nel 4-3-3 di Delneri, l’altro terzino Samir e la coppia Angella-Nuytinck davanti al portiere Bizzarri. Nel trio di centrocampo dovrebbe trovare spazio anche il ceco Barak, assieme al connazionale Jankto e ad Hallfredsson. Tridente offensivo con Lasagna e De Paul ai fianchi di Maxi Lopez.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Le principali agenzie di scommesse puntano sulla vittoria della Fiorentina. snai.it ad esempio propone il segno 1 per il successo viola a quota 1,67, poi la X per il pareggio a 3,80 e il segno 2 per il colpo esterno dell’Udinese a 5,25. Under quotato 2,15, Over 1,65, Gol 1,60 e NoGol 2,20. Sinora la Fiorentina ha colto 4 punti (1 vittoria, 1 pari, 1 ko) in 3 partite casalinghe, mentre l’Udinese ha sempre perso in trasferta.

