Giana Carrarese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Giana Erminio Carrarese - LaPresse, repertorio

Giana Erminio-Carrarese, diretta dall’arbitro Marco Acanfora domenica 15 ottobre alle ore 16.30, sarà una partita della nona giornata d'andata nel girone A del campionato di Serie C. Sarà anche un faccia a faccia tra due squadre che hanno ottenuto due grandi vittorie nell'ultimo weekend. Rotondo tre a zero interno per la Giana Erminio contro la Pistoiese, con doppietta di Perna e gol di Iovine, mentre la Carrarese ha inflitto un'esaltante goleada esterna al Prato, battuto cinque a due con una doppietta di Coralli e i gol di Vassallo, Piscopo e Biasci.

La Giana Erminio ha inanellato il terzo risultato ultile consecutivo, sette punti nelle ultime tre partite contro Viterbese, Siena e appunto Pistoiese che hanno rilanciato una squadra che era partita piuttosto male, ottenendo solamente un punto nei primi quattro match di campionato. Al contrario la Carrarese dopo due sconfitte consecutive contro Monza e Siena ha saputo rilanciarsi e salire a quota dodici punti in classifica, a sole tre lunghezze di distanza dalla coppia delle terze composta da Viterbese e Pisa: chi vincerà il confronto di domenica, potrà ragionevolmente pensare di rincorrere le zone nobili della classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Giana Carrarese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA CARRARESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo a Gorgonzola. I padroni di casa della Giana Erminio affronteranno la sfida con Sanchez tra i pali e una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Perico, Bonalumi, Montesano e Foglio. Gli esterni laterali a centrocampo saranno Chiarello sull'out di destra e Iovine sull'out di sinistra, mentre i centrali sulla mediana saranno Pinardi e Marotta. Perna, mattatore nella sfida contro la Pistoiese con una doppietta realizzata, avrà compiti da trequartista alle spalle dell'unica punta di ruolo, Bruno. Risponderà la Carrarese con Lagomarsini estremo difensore alle spalle dei due difensori centrali, Cason e il brasiliano Cazé da Silva, mentre Tentoni sarà schierato come terzino destro e Possenti come terzino sinistro. Foresta e Rosaia copriranno le spalle come vertici arretrati di centrocampo ai tre incursori offensivi, Tavano, Piscopo e Vassallo, mentre Biasci sarà confermato in posizione di terminale offensivo.

PRONOSTICO E QUOTE

La vittoria della Giana Erminio è considerata l’esito più probabile secondo l’agenzia di scommesse sportive Eurobet, che paga infatti a quota 2,20 il segno 1 per il successo lombardo, ma a dire il vero le differenze sono piuttosto ridotte, perché troviamo a quota 3,20 il segno 2 per una vittoria esterna della Carrarese.

