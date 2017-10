Gubbio Fano/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Gubbio Fano - LaPresse, repertorio

Gubbio Fano, diretta dall’arbitro Andrea Zingarelli, si gioca alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, domenica 15 ottobre 2017, per la nona giornata del girone B del campionato di Serie C. Allo stadio Piero Barbetti di Gubbio giocheranno i padroni di casa contro l'Alma Juventus Fano in una sfida che si preannuncia già decisiva per la salvezza. Le due compagini infatti si trovano nei bassifondi della graduatoria, entrambe in zona play-out, separate da un solo punto. Il Gubbio però è reduce da due risultati utili consecutivi, avendo racimolato una vittoria e un pareggio che hanno permesso di risalire dal penultimo posto fino al quartultimo. L'Alma Juventus Fano invece, dopo quattro sconfitte consecutive, è tornata a fare punti, pareggiando in casa contro il Renate. Ai marchigiani però serve un cambio di tendenza deciso per tentare di evitare i play-out per non retrocedere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Gubbio Fano non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO FANO

Procediamo ora con le probabili formazioni, cominciando da quella dei padroni di casa. Il Gubbio, guidato da mister Dino Pagliari, schiererà in porta Volpe, a coordinare il modulo di gioco 4-4-1-1. I difensori saranno il terzino destro Paolelli, il terzino sinistro Lo Porto e i due difensori centrali Dierna e Piccinni. A centrocampo sugli esterni verranno impiegati Kalombo e De Silvestri, mentre i due interditori centrali saranno Ricci e Giacomarro. A completare la formazione umbra ci saranno il trequartista Casiraghi e il centravanti e capitano Marchi, entrambi in gol nello splendido pareggio esterno a Pordenone. L'Alma Juventus Fano del tecnico Agatino Cuttone invece utilizzerà il modulo di gioco 4-3-1-2, senza rinunciare alla propria idea di calcio. Il portiere titolare sarà Miori, coadiuvato dal lavoro dei due terzini Lanini e Masetti e dei due difensori centrali Soprano e capitan Ferrani. I centrocampisti saranno le mezzali Schiavini e Lazzari e il mediano Torelli, mentre la posizione di trequartista verrà occupata dal fantasista Varano. Le due punte centrali infine saranno Filippini e Fioretti, il quale ha realizzato una rete nella scorsa gara casalinga contro il Renate.

PRONOSTICO E QUOTE

Secondo i pronostici di Sisal Matchpoint la sfida ha una chiara favorita. Si tratta del Gubbio, la cui vittoria casalinga è valutata con una quota di 1.90 dalla famosa agenzia di scommesse. Il risultato di pareggio invece viene valutato 3.30, mentre un successo esterno dei marchigiani pagherebbe addirittura quattro volte la posta in gioco. Leggermente inferiori le quote proposte dall'agenzia di scommesse Snai: il successo interno del Gubbio paga 1.87, il pareggio paga 3.20 e la vittoria esterna dell'Alma Juventus Fano paga 3.85 volte.

© Riproduzione Riservata.