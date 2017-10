Inter-Milan/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Inter-Milan, LaPresse

Inter-Milan, diretta dall'arbitro Tagliavento della sezione di Terni, è in programma domenica 15 ottobre 2017 alle ore 20.45 e chiuderà degnamente il ricco programma dell'ottava giornata di Serie A 2017-2018 caratterizzato da ben tre big match uno più affascinante dell'altro. Allo stadio Meazza di Milano va in scena l'edizione numero 217 del Derby della Madonnina. Alzino la mano tutti quelli che pensavano di ritrovare Inter e Juventus appaiate in classifica dopo le prime 7 giornate di campionato. Eppure la squadra di Spalletti, pur non brillando sempre sul piano del gioco, dall'inizio della stagione a oggi i nerazzurri hanno perso per strada solamente due punti nell'ostico impegno al Dall'Ara contro il Bologna. L'ex-tecnico della Roma è riuscito a valorizzare elementi ormai dati per partenti come Perisic e Brozovic che ora sono tornati a essere elementi importanti per il gruppo anche se quest'ultimo sarà indisponibile domenica mattina. L'Inter, inoltre, potrà sfruttare il vantaggio di non disputare le coppe europee e di poter preparare una sola partita a settimana, il che darà modo ai giocatori di recuperare le energie in maniera migliore rispetto a chi invece è impegnato nelle coppe europee. Un fattore che potrebbe diventare ancora più determinante nel prosieguo dell'annata quando bisognerà centellinare le forze residue.

L'avventura del nuovo Milan made in China sembra essere già arrivata a un bivio delicatissimo: la panchina di Montella si è fatta sempre più traballante dopo i due KO di fila contro Sampdoria e Roma, e i dirigenti Fassone e Mirabelli sono stati chiari in tal proposito. Al prossimo passo falso qualche testa rischia seriamente di saltare, e la prima potrebbe essere quella dell'allenatore che rispetto allo scorso anno ha per le mani una squadra molto più forte e competitiva. Eppure quando siamo soltanto alla settima giornata di campionato i rossoneri si trovano già a -9 dalla vetta, un gap inaccettabile per il club meneghino che punta almeno a tornare in Champions League già dalla prossima stagione, per farlo bisognerà arrivare tra le prime quattro e al momento il Milan non sembra avere tutte le carte in regola per soddisfare questo requisito, visto che Juventus, Napoli, Inter e Roma sembrano avere qualcosa in più. Di sicuro Montella nella sfida ai cugini non avrà Conti e Antonelli ancora infortunati.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Per Inter-Milan sarà dedicata una copertura televisiva pressoché totale: Sky Sport trasmetterà la stracittadina in diretta tv satellitare, gli abbonati alla pay-tv di Murdoch potranno collegarsi a scelta sul canale 201, 206 o 251 della piattaforma; Mediaset Premium proporrà il match sul digitale terrestre, sui canali 370 e 380. Chi volesse seguire la gara anche da fuori casa può utilizzare lo smartphone e accedere a Sky Go (oppure Premium Play) per la diretta streaming video.

I PRECEDENTI TRA INTER E MILAN

La scorsa stagione, sia all'andata che al ritorno, il derby finì in parità sul punteggio di 2-2, clamoroso quello maturato il 15 aprile 2017 quando la stracittadina si giocò per la prima volta alle ore 12.30, con il gol all'ultimo secondo di Zapata che evitò il KO ai rossoneri da poco diventati di proprietà dei cinesi. L'ultima vittoria del Milan risale al 31 gennaio 2016 quando la squadra all'epoca allenata da Sinisa Mihajlovic vinse con un secco 3-0, mentre l'Inter è a digiuno di successi dal 13 settembre 2015 quando Guarin regalò i tre punti ai nerazzurri. Il bilancio complessivo della stracittadina meneghina nella storia del campionato italiano è di 76 vittorie per l'Inter, 66 pareggi e 74 successi per il Milan.

QUOTE E SCOMMESSE

Considerando il momento difficile che sta attraversando il Milan, l'Inter è leggermente data per favorita nei pronostici delle agenzie di scommesse on-line: ad esempio WilliamHill quota a 2,15 l'1 dei nerauzzrri, Unibet propone una vincita di 3,45 per il risultato di pareggio mentre Bwin offre una quota di 3,50 per il 2 dei rossoneri. Entrambe le squadre giocano a viso aperto e non hanno alcuna intenzione di accontentarsi del pareggio, ecco perché su PaddyPower la quota dell'Over (1,78) è più bassa rispetto all'Under (2,00). Infine su Betclic è prevista una vincita pari a 8,25 volte la posta in palio per il risultato esatto di 2 a 1 in favore della formazione allenata da Luciano Spalletti.

