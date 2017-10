Latina Verona/ Streaming video e diretta Raiplay.tv, orario e risultato live (Superlega 1^ giornata)

Diretta Latina Verona (da Facebook ufficiale)

Latina Verona, diretta dagli arbitri Gianluca Cappello e Alessandro Tanasi, è la partita di volley maschile in programma oggi domenica 15 ottobre alle ore 18.00 presso il PalaBianchini e valida nella 1^ giornata del Campionato di Serie A1 di Superlega. Comincia quindi in casa la stagione 2017-2018 per la formazione di Vincenzo Di Pinto, che spera quest’anno di raccogliere qualche soddisfazione in più rispetto alla precedente annata. Di certo gli esordi non sono stati dei migliori in casa di Latina: nel primo appuntamento ufficiale infatti la formazione bianco blu ha già fallito in Coppa Italia perdendo per 3-0 contro Monza e uscendo così anzitempo dal tabellone del torneo. Toccherà ora al Campionato regalare qualche emozione in più ai fan della rosa di Di Pinto a partire da questa prima sfida contro Verona.

INFO STREAMIG VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Per la gioia di tutti gli appassionati la partita di volley maschile tra Latina e Verona sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento alle ore 18.00 al canale Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà chiaramente garantita anche la diretta video streaming del match tramite il servizio gratuito raiplay.tv.

L’ESORDIO DEI GIALLOBLU

La sfida contro Latina si annuncia senza dubbio un banco di prova molto importante per Verona di Nikola Grbic: nella prima giornata di campionato ai gialloblu servirà un successo per dare sicurezza a tifosi e panchina e per fissare gli obbiettivi della stagione. Di certo gli auspici favorevoli ci sono tutti visto che nel primo appuntamento ufficiale gli scaligeri hanno raccolto una bella vittoria su Milano agli ottavi di Coppa Italia 2017. A convincere oltre che il tabellone firmato dai gialloblu per 3-1 anche la prestazione messa in campo in casa contro la formazione di Andrea Giani, senza dubbio la grande sorpresa di questa stagione di Superlega. Ora però i ragazzi di Grbic dovranno mostrare contro un avversario tutt’altro che banale il proprio valore e che la prova di Coppa non è stata ingannevole: non dimentichiamo che nel prossimo turno di serie A1 il Verona affronterà il ben più temibile Perugia, contro cui non saranno permessi errori. Il prossimo turno invece si annuncia, almeno sulla carta, più accessibile per il Latina che invece affronterà la neopromossa Castellana Grotte: attenzione però perché i ragazzi di Di Pinto si troveranno davanti a una rosa di fatto sconosciuta, benché tecnicamente pare meno impegnativa degli scaligeri in campo oggi.

© Riproduzione Riservata.