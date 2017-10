Mestre Reggiana/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Mestre Reggiana (LaPresse - repertorio)

Mestre Reggiana, diretta dall’arbitro Giovanni Ayroldi, si gioca per la nona giornata del girone B del campionato di Serie C oggi pomeriggio, domenica 15 ottobre 2017 alle ore 14.30. Un incontro tra due formazioni ancora alla ricerca del miglior stato di forma ma che tutto sommato hanno ottenuto dei buoni riscontri in queste prime battute della nuova stagione. Il Mestre si trova in questo momento al settimo posto della classifica con all’attivo 12 punti conquistati in 8 gare disputate con 3 vittorie, altrettanti pareggi e sole 2 sconfitte per un bilancio realizzativo di 11 gol fatti e 7 subiti La Reggiana che invece ha disputato una gara in meno, ha raccolto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte) si trova al tredicesimo posto della graduatoria ed ha messo a segno soli 5 gol incassando 7 reti.

Nell’ultimo turno di campionato però ha fatto meglio la Reggiana che ha battuto per 1-0 un cliente molto difficile come il Vicenza mentre il Mestre ha pareggiato per 0-0 sul campo del FeralpiSalò. Analizzando questo incontro c’è da tenere in considerazione il non brillante rullino interno del Mestre che ha ottenuto 5 punti su 12 mentre la Reggiana fuori casa non ha mai vinto portando a casa 2 pareggi ed una sconfitta. Infine, va tenuto presente come non vi siano dei precedenti ufficiali tra il Mestre e la Reggiana il che rende questo incontro ancora maggiormente interessante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Mestre Reggiana non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI MESTRE REGGIANA

Il Mestre dovrebbe scendere sul terreno di gioco utilizzando il proprio classico 3-4-1-2. In porta sarà certamente schierato Favaro con Perna a guidare la difesa che dovrebbe essere composta da Gritti sul centro destra e da Politti sul centro sinistra. A centrocampo sicuro del posto il metronomo Boscolo al cui fianco dovrebbe andare ad agire uno tra Lavagnoli e Kirwan, Fabbri giocherà sulla fascia di destra e sulla sinistra per il posto da titolare è ballottaggio tra Beccaro e Casarotto. Nel ruolo di trequartista il sempre affidabile Sodinha mentre il duo offensivo dovrebbe andarsi a comporre con Bussi e Sottovia anche se non da escludere Neto e Spagnoli.

La risposta della Reggiana dovrebbe essere affidata ad uno schieramento basato sul 4-3-1-2. In porta Facchin ed in difesa al centro Bastrini in coppia con Crocchianti mentre sulla corsia di destra è ballottaggio tra Ghiringhelli e Spano mentre dall’altro lato dovrebbe agire Manfrin senza escludere l’opzione che porta a Panizzi. Davanti alla difesa Bobb con ai lati Bovo ed il fantasista Riverola. Leggermente più avanzato Carlini alle spalle del duo offensivo formato da Napoli e Altinier. Tuttavia sono da prendere in considerazione anche i possibili utilizzi di Cesarini e Cianci.

PRONOSTICO E QUOTE

Secondo le maggiori compagnie di scommesse operanti sul territorio italiano tra cui Eurobet, in questo incontro partono con i favori del pronostico i padroni di casa del Mestre la cui vittoria 2,05 volte la posta in palio contro il 3,25 per il pareggio ed il 3,50 per l’eventuale successo in trasferta della Reggiana. Invece l’evento Under 2,5 è stato fissato a 1,65 contro il 2,10 previsto nel caso di Over 2,5.

