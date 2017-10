Pagelle/ Inter Milan: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 8^ giornata - primo tempo)

Pagelle Inter Milan, Serie A 8^ giornata (Foto LaPresse)

Le pagelle della prima frazione di gioco di Inter-Milan: si fa trovare sempre pronto Handanovic (voto 6.5) provvidenziale nell'intervento sul finale di tempo su Borini. Ottimo D'Ambrosio (7) nella catena con Candreva sulla destra, al centro un po' incerti Miranda (6) e Skriniar (6) che devono usare le maniere forti, a volte. Propositivo Nagatomo (6.5) sul lato mancino del campo, funziona la generosità di Gagliardini (6.5) ed è sontuoso Borja Valero (7.5) in alcune sue giocate. Positivo anche Vecino (6.5) che cerca spesso il tiro, così come Perisic (6.5), molto attivo ma non altrettanto preciso. Candreva (7.5) è incontenibile sulla destra, suo l'assist per Icardi (7.5) autore di un gol da antologia del calcio per tempismo da rapace del gol. Nel Milan incolpevole Donnarumma (voto 6) sin troppo sotto pressione, generoso Musacchio (voto 6.5), migliore in difesa al contrario degli approssimativi Bonucci (5.5) e Romagnoli (5.5). Borini (6.5) si danna l'anima ed è l'unico pericoloso sul versante offensivo, Kessie (6) e Biglia (6) alternano giocate interessanti a momenti in cui si spegne la luce. Bene Bonaventura (6.5) unico che riesce a saltare l'uomo efficacemente, evanescente invece Ricardo Rodriguez (5.5). Suso è più fumo che arrosto (5.5), così come Andre Silva (5.5) che non trova mai il pallone giusto da giocare in area.

PAGELLE INTER-MILAN I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO INTER 7 Ottimo approccio al derby, i senatori non stanno tradendo. Icardi vede il Milan ed è implacabile, piacciono settori riallestiti da Spalletti, come l'out di destra con D'Ambrosio-Candreva e un centrocampo dominato da Borja Valero. MIGLIORE INTER BORJA VALERO VOTO 7.5 Icardi è l'uomo derby finora nel tabellino, lui lo è di fatto con una prestazione sopra le righe, dai suoi piedi partono tutte le occasioni più pericolose dei nerazzurri. Primo tempo illuminato. PEGGIORE INTER MIRANDA VOTO 6 Protagonista di un marchiano errore a inizio gara, sale di tono anche se a volte deve ricorrere alle maniere sin troppo forti, rimediando anche un ammonizione. Da lui ci si aspetta maggiore sicurezza.

VOTO MILAN 5.5 La fiammata nel finale di Borini salva la faccia ad un primo tempo di poca sostanza e soprattutto scarsissime idee. Manca un vero costruttore di gioco, Biglia regala qualche preziosismo ma poca continuità, la difesa come al solito si fa cogliere in fallo al momento topico. MIGLIORE MILAN BORINI VOTO 6.5 Sfiora il pari poco prima dell'intervallo, sta mettendo in luce le sue doti da lottatore, si sacrifica sulla fascia come richiesto da Montella. Non è certo lui che deve mettere quel pizzico di qualità in più, è uno dei pochi che sta interpretando il derby come si dovrebbe tra i rossoneri. PEGGIORE MILAN BONUCCI VOTO 5.5 Si vede che vorrebbe spaccare il mondo, ma manca di precisione: troppe sortite offensive e poca attenzione in difesa, Icardi sull'azione del gol interista brucia tutti e lui, come troppo spesso è accaduto in questa stagione, assiste impotente.

