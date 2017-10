Pisa Gavorrano/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pisa Gavorrano (LaPresse)

Pisa Gavorrano sarà diretta dall’arbitro Alessio Clerico: domenica 15 ottobre allo Stadio Arena Garibaldi si gioca alle ore 16.30 il match valido per la nona giornata del girone A del campionato di Serie C. Ci si attende una gara altamente spettacolare, sotto tutti i punti di vista, con il Pisa che dovrebbe fare sua agevolmente la gara. Dopo un avvio di stagione non particolarmente esaltante, il Pisa è finalmente riuscito ad emergere dalla mediocrità, cosa che non è riuscita invece all'Alessandria. I toscani sono ora terzi in classifica, a soli tre punti dall'attuale capolista Siena, in attesa che il Livorno recuperi la giornata non disputata. Per il Pisa, la gara contro il Gavorrano è l'occasione per agganciare provvisoriamente il Siena e per confermare il suo eccezionale stato di forma. Nelle ultime cinque partite il Pisa ha vinto quattro partite pareggiando il derby (1-1 il risultato finale) nell'ultimo turno di campionato contro la Lucchese. Il Gavorrano invece è una delle delusioni più cocenti di questo inizio di stagione. Sette partite e altrettante sconfitte per la formazione grossetana, che ha cambiato l'allenatore nel turno precedente anche se non è ancora arrivata la scossa attesa da tutta la società. Il distacco dalla zona salvezza è attualmente pari a 7 punti, mentre la zona play out dista 5 punti. Ricordiamo che chi arriva in ultima posizione retrocede direttamente in Serie D.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pisa-Gavorrano non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PISA GAVORRANO

Il pareggio nel derby contro la Lucchese non ha frenato l'entusiasmo ritrovato che si respira attorno al Pisa, pronto ad una nuova impresa dopo la promozione in Serie B conquistata due anni quando alla guida della formazione c'era Gennaro Gattuso, attuale tecnico del Milan Primavera. Per il Pisa c'è la possibilità concreta di guadagnare altri tre punti, per quella che sarebbe la vittoria numero 5 in questa fase iniziale del campionato. Contro la Lucchese, mister Carmine Gautieri ha schierato i suoi uomini con il modulo 4-3-3. Dopo l'iniziale vantaggio firmato dal trequartista Fanucchi per gli avversari, i giocatori del Pisa hanno trovato la reazione nel secondo tempo, con la rete di Mannini. L'esterno destro ha segnato il suo secondo gol stagionale su azione personale, rispondendo così con i fatti alle critiche piovute ad inizio stagione sulla squadra. Pisa che aveva in porta Petkovic. In difesa Birindelli, Lisuzzo, Carillo e Filippini. A centrocampo Gucher, De Vitis e Di Quinzio. In attacco tridente composto dagli esterni Mannini e Masucci più la punta centrale Eusepi.

Era trascorso soltanto un allenamento da quando il nuovo allenatore Giancarlo Favarin si è insiedato sulla panchina del Gavorrano, dunque era difficile aspettarsi una svolta sia sul piano tecnico che mentale da una squadra reduce da sette sconfitte consecutive, che azzopperebbero chiunque. In casa, il Gavorrano nell'ultimo incontro disputato ha spalancato le porte all'Arzachena, con la formazione sarda che ha approfittato del momento di sfiducia generale attraversato dalla rosa della formazione del comune di Gavorrano, in provincia di Grosseto. Allo stadio Carlo Zecchini poco più di 200 persone hanno assistito alla disfatta dei padroni di casa. Partenza subito in salita per il Gavorrano, con la rete di Vano. I giocatori di mister Favarin non ci stanno e trovano immediato il pareggio con l'attaccante Brega, alla sua prima rete stagionale. A metà primo tempo Taufer per gli ospiti raddoppia, e Vano allo scadere fa doppietta (3-1). Per l'Arzachena, la ciliegina sulla torta arriva al 61, con il 4-1 realizzato da Curcio.

PRONOSTICO E QUOTE

La vittoria del Pisa, come poteva essere ampiamente prevedibile, è considerata praticamente scontata (1.19) secondo l’agenzia di scommesse sportive Eurobet, che paga invece a 11.50 il segno 2 per un colpaccio esterno del Gavorrano.

© Riproduzione Riservata.