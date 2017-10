Pistoiese Lucchese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pistoiese Lucchese (LaPresse - immagine di repertorio)

Pistoiese Lucchese sarà diretta dall’arbitro Cristian Cudini: domenica 15 ottobre alle ore 18.30 a Pistoia si gioca il match valido per la nona giornata del girone A del campionato di Serie C. La Pistoiese in classifica occupa la dodicesima posizione, con 9 punti conquistati. I giocatori di mister Indiani puntano ad una salvezza tranquilla in una stagione che dovrebbe avere come protagoniste altre squadre. Nelle ultime cinque partite disputate la Pistoiese non ha mai vinto, collezionando tre pareggi e due sconfitte. Un ruolino di marcia non esattamente dei migliori per la Pistoiese, che nelle prime sette gare ha vinto due volte (le prime due partite), per poi spegnersi a settembre e in questo inizio di ottobre. Mister Indiani si augura che la sua squadra possa recuperare la strada perduta ad inizio stagione contro la Lucchese, reduce dal derby pareggiato contro il Pisa. Un pareggio che ha restituito fiducia e morale a tutto l'ambiente, dopo le sconfitte contro Livorno e Piacenza che avevano reso più difficile il cammino della formazione allenata da Giovanni Lopez. Negli ultimi cinque incontri, la Lucchese ha raccolto 7 punti, con le vittorie su Arezzo e Cuneo ed il pareggio contro il Pisa di domenica scorsa. In classifica, dopo le prime otto giornate, la Lucchese è decima con 11 punti, distante 4 punti dagli acerrimi rivali del Pisa (terzi in classifica).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pistoiese-Lucchese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE LUCCHESE

L'ultima domenica è stata da incubo per la Pistoiese, che ha perso 3-0 sul campo del Giana Erminio. Una partita da dimenticare in fretta per la Pistoiese, che si augura il pronto riscatto contro la Lucchese, anche se non sarà semplice. Mister Indiani ha schierato i suoi uomini con il 3-5-2. Partita condizionata dall'espulsione di Giulio Mulas rimediata quando alla fine del match mancavano ancora 40 minuti. Questo l'undici titolare schierato dal tecnico Indiani. Zaccagno in porta. Difesa a tre con Quaranta, Nossa e Priola. A centrocampo Tartaglione, Minardi e Luperini, con Mulas e Regoli esterni. In attacco la coppia offensiva composta da Surraco e Ferrari. Primo tempo chiuso avanti 2-0 dalla squadra di casa, grazie alle reti siglate da Perna e Iovine. Nel secondo tempo Perna trova anche la doppietta personale, ancora di sinistro, grazie all'assist di Salvatore Bruno, al suo secondo assist nella partita.

Per la Lucchese il derby contro il Pisa può rappresentare la svolta di questa stagione, anche se è mancata la vittoria davanti al proprio pubblico. Il tecnico Giovanni Lopez spera di avere ragione della Pistoiese in modo da scalare ulteriori posizioni in classifica ed ambire così concretamente ad un posto nei play off di fine stagione a maggio del prossimo anno. I toscani hanno fiducia e sperano di poter essere una delle squadre rivelazione di questo campionato. Per battere la Pistoiese servirà la stessa determinazione mostrata nei novanta minuti contro il Pisa di domenica scorsa. Mister Lopez ha schierato i suoi con il 5-4-1. In porta Albertoni. Difesa con Tavanti, Baroni, Capuano, Espeche e Cecchini. A centrocampo Russo, Arrigoni e Nolè. In avanti, dietro all'unica punta De Vena ha giocato più arretrato Jacopo Fanucchi, autore della rete con cui la Lucchese ha chiuso in vantaggio il primo tempo per 1-0, salvo poi subire il pareggio nella ripresa con il gol di Mannini.

PRONOSTICO E QUOTE

La vittoria della Pistoiese è considerata l’esito più probabile secondo l’agenzia di scommesse sportive Eurobet, che paga infatti a quota 2,35 il segno 1, ma a dire il vero le differenze sono ridotte, perché troviamo a quota 3,00 il segno 2 per un colpaccio esterno della Lucchese.

