Prato Monza/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Prato-Monza sarà diretta dall’arbitro Daniele Rutella della sezione Aia di Enna e sarà una partita valida per la nona giornata del girone A di Serie C, in programma questo pomeriggio domenica 15 ottobre alle ore 14.30 presso lo stadio Lungobisenzio della città toscana. La classifica ci dice che le esigenze e le aspirazioni delle due formazioni sono già piuttosto diversificate, visto che il Prato è penultimo con appena 5 punti all’attivo, mentre il Monza a quota 12 punti è attualmente in zona playoff, traguardo che sarebbe decisamente significativo per una squadra neopromossa dai dilettanti, anche se mancano ancora moltissime giornate al termine della stagione.

Una vittoria con il fanalino di coda Gavorrano e due pareggi: finora il cammino del Prato certamente non è stato esaltante e incombe il rischio di una stagione nella quale cercare di evitare i playout potrebbe essere l’unico obiettivo per i toscani, che di conseguenza avrebbero grande bisogno di una vittoria per respirare e fare un bel passo avanti in classifica. Il Monza però finora sta facendo tutto per bene: buon margine sulla zona playout nella quale sono impelagati i rivali odierni, possibilità concrete di pensare ai playoff, che crescerebbero ancora con un colpaccio toscano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Prato Monza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PRATO MONZA

Quanto alle probabili formazioni delle due squadre, osserviamo innanzitutto che il Prato ha tre giocatori indisponibili causa infortunio, cioè il portiere Alastra, il terzino Seminara e l’attaccante Tchanturia. Tutto questo considerato, il Prato dovrebbe schierarsi con un aggressivo 4-3-3 imperniato sul tridente d’attacco con le ali Piscitella e Ceccarelli e la punta centrale Orlando, senza dimenticare che nel terzetto di centrocampo ci sarà Fantacci con caratteristiche evidentemente offensive. Linea difensiva invece a quattro, imperniata sulla coppia centrale Martinelli-Ghidotti. Situazione migliore per il Monza, dove mister Zaffaroni ha certamente più possibilità di scelta e dovrebbe affidarsi al modulo 4-4-2 con la coppia d’attacco Cori-Ponsat. A centrocampo una figura fondamentale è il capitano Guidetti, in difesa ci sarà la coppia formata da Riva e Negro a protezione dell’estremo difensore Liverani.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Le principali agenzie di scommesse ritengono Prato Monza una partita sostanzialmente equilibrata, con poca differenza fra le quote per i tre segni del risultato finale. Quindi l’agenzia Snai propone a quota 2,85 il segno 1 per l’affermazione casalinga del Prato, mentre viene considerato leggermente più probabile il segno 2 e quindi la vittoria esterna del Monza, che vale 2,45, mentre il segno X per l’eventuale pareggio moltiplica per 3,10 la posta in gioco. Dando un rapidissimo sguardo anche ad altri tipi di scommesse, ecco le principali: Under 1,65, Over 2,10, Gol 1,80 e NoGol 1,87.

