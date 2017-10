Probabili formazioni/ Inter Milan: quote, le ultime novità live (Serie A 8^ giornata)

Probabili formazioni Inter Milan, Serie A (Foto LaPresse)

Inter Milan si gioca alle ore 20:45 di domenica 15 ottobre: il derby della Madonnina arriva nell’ottava giornata della Serie A 2017-2018 e rappresenta di fatto la prima vera sfida con le nuove proprietà cinesi, volendo considerare la stracittadina dello scorso aprile una sorta di antipasto, visto che Yonghong Li si era insediato da appena due giorni al posto di Silvio Berlusconi. Al di là di questa suggestione, il derby di Milano fa storia a sè e prescinde ovviamente da quelli che sono gli interessi di classifica; da questo punto di vista i nerazzurri testano ancora una volta le loro possibilità di correre per lo scudetto dopo aver già vinto sul campo della Roma, mentre il Milan finora ha sempre steccato nelle grandi sfide e dunque cerca risposte confortanti per non sprofondare in quella che sarebbe una crisi a tutti gli effetti. Aspettando l’ingresso in campo delle due squadre, vediamo quali sono dubbi e certezze dei due allenatori, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Inter Milan.

QUOTE E SCOMMESSE

Per Inter Milan, ottava giornata del campionato di Serie A 2017-2018, l’agenzia di scommesse Snai ci propone quanto segue: il segno 1 (vittoria Inter) vale 2,15; il segno X per il pareggio è quotato 3,45 mentre il segno 2 (vittoria Milan) vi permetterebbe di guadagnare 3,35 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto per la partita.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

LE SCELTE DI SPALLETTI

Il 4-2-3-1 di Luciano Spalletti è poco modificabile: lo dimostrano le ultime uscite dell’Inter, che di fatto si affida ai soliti uomini avendo trovato la formula giusta per il successo. Torna titolare anche Joao Mario, che dovrà coprire l’infortunio di Brozovic; il portoghese sarà il trequartista alle spalle di Mauro Icardi, che non segna su azione da quattro partite e vuole tornare a farlo proprio nel derby. Sui lati ovviamente ci saranno Candreva e Perisic: il giovane Karamoh scalpita per avere una maglia da titolare ma difficilmente Spalletti gliela concederà nel derby, dunque il franco-ivoriano dovrà aspettare il suo momento potendo eventualmente essere utile dalla panchina. In mediana c’è il solito ballottaggio tra Matias Vecino e Gagliardini: l’uruguaiano è favorito, ma attenzione alle sorprese dell’ultima ora che potrebbero coinvolgere anche la posizione di Borja Valero, tra i tre mediani in ogni caso il più sicuro di giocare dal primo minuto. La difesa è il reparto più “bloccato”: aspettando il ritorno di Joao Cancelo, che dovrebbe essere già oggi in panchina, ci si affida ancora a D’Ambrosio per coprire la fascia destra con Dalbert che invece sarà schierato a sinistra, in mezzo la coppia Miranda-Skriniar può giocarle tutte da qui alla fine della stagione, al netto di infortuni o squalifiche.

I DUBBI DI MONTELLA

Più difficile il compito di creare un undici per Vincenzo Montella: l’allenatore del Milan deve fare i conti con un Kalinic non in perfette condizioni (non ha potuto rispondere alla convocazione della Croazia) e dunque con un attacco nel quale Suso è l’unico certo di giocare. André Silva, giudicato “poco pronto” per la Serie A dal suo tecnico, va dunque verso una maglia da titolare che sarà sua se l’ex della Fiorentina non sarà in condizioni accettabili; ci sarebbe anche Borini, che però dovrebbe essere nuovamente utilizzato come esterno destro partendo dalla linea di centrocampo, posizione nella quale ha dimostrato di poter avere impatto. A sinistra chiaramente ci sarà Ricardo Rodriguez, in mezzo Calhanoglu è squalificato e allora spazio a Bonaventura che ha di fatto le stesse caratteristiche. Sicuri del posto Lucas Biglia e Kessie: in questo momento l’argentino e l’ivoriano sono i veri insostituibili nella formazione del Milan perchè hanno caratteristiche che gli altri centrocampisti non hanno. In difesa conferme per Bonucci e Alessio Romagnoli; per il ruolo di terzo centrale a protezione di Gigio Donnarumma, che ha 18 anni gioca già il quinto derby della sua carriera, Musacchio è favorito su Cristian Zapata anche perchè il colombiano è reduce dal lungo viaggio di rientro dagli impegni con la Colombia, con la quale ha guadagnato in extremis l’accesso alla fase finale dei Mondiali.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 25 Miranda, 37 Skriniar, 29 Dalbert; 20 Borja Valero, 11 Vecino; 87 Candreva, 10 Joao Mario, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Joao Cancelo, 13 Ranocchia, 21 Santon, 55 Nagatomo, 5 Gagliardini, 17 Karamoh, 99 Pinamonti, 23 Eder

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Vanheusden, Brozovic

MILAN (3-5-2): 99 G. Donnarumma; 22 Musacchio, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli; 11 Borini, 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 5 Bonaventura, 68 Ri. Rodriguez; 8 Suso, 7 Kalinic

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 29 Paletta, 17 C. Zapata, 20 Abate, 4 José Mauri, 18 Montolivo, 73 Locatelli, 2 Calabria, 63 Cutrone, 9 André Silva

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: Calhanoglu

Indisponibili: A. Conti, Antonelli

© Riproduzione Riservata.