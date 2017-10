Ravenna Feralpi Salò/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ravenna Feralpi Salò - LaPresse, imm. di repertorio

Ravenna Feralpi Salò, diretta dall’arbitro Luigi Carella, si gioca per la nona giornata del girone B del campionato di Serie C oggi pomeriggio, domenica 15 ottobre 2017 alle ore 14.30. Il Ravenna al momento occupa la dodicesima posizione in classifica con 9 punti guadagnati. Qualcosina di meglio la Feralpi Salò, decimo a quota 10 punti. Nelle ultime due partite, il Ravenna ha sempre perso, rispettivamente contro Padova e Pordenone. Due ko maturati contro formazioni sul piano tecnico e tattico superiori rispetto ai romagnoli, che puntano ad una stagione in cui l'obiettivo è mantenere la categoria in maniera onorevole. Fin qui il Ravenna ha conquistato 3 vittorie e perso 5 partite, non conoscendo dunque mezze misure.

La Feralpi Salò invece nelle ultime cinque gare ha vinto una volta e poi sempre pareggiato, maturando così 7 punti dei 10 attuali. Un discreto periodo di forma quello attraversato dai prossimi avversari del Ravenna, che occupano proprio l'ultima posizione utile per la conquista dei play off, che non sono comunque un obiettivo dichiarato per la società bresciana, che mira invece ad una salvezza tranquilla, un po' come il Ravenna se vogliamo. Nell'incontro disputato domenica scorsa, i bresciani hanno pareggiato 0-0 contro il Mestre, aggiornando il loro ruolino a 2 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte in queste prime otto partite della stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Ravenna Feralpi Salò non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA FERALPISALO'

Il Ravenna è reduce dalla sconfitta per 2-1 contro la capolista Pordenone. Mister Antonioli per la trasferta sul campo della prima in classifica ha schierato i suoi uomini con il modulo 4-3-1-2. Falou Samb ha sorpreso tutti segnando il gol del momentaneo vantaggio ospite al minuto 42. Per l'attaccante del Ravenna quella segnata contro il Pordenone è la terza marcatura stagionale. Il Pordenone ha però avuto la forza di reagire subito, pareggiando con De Agostini al 45. Quando l'incontro sembrava essere destinato a terminare in parità, ecco arrivare la rete al novantesimo minuto di Salvatore Burrai, uomo del match per i padroni di casa. La formazione titolare del Ravenna era composta da: Venturi in porta; difesa a quattro con Ierardi e Ronchi terzini più la coppia di difesa centrale composta da Venturini e Lelj. A centrocampo Papa, Sabba e capitan Ballardini. In attacco, il trequartista Piccoli dietro alla coppia Samb-De Sena.

Nell'ultima domenica, la Feralpi Salò ha collezionato l'ennesimo pareggio, il quarto consecutivo, in casa contro il Mestre. Il tecnico Michele Serena ha schierato i suoi uomini con il modulo 3-5-2. In porta Caglioni. In difesa, linea a tre composta da Emerson, Ranellucci e Marchi. A centrocampo Parodi e Martin esterni, con Gamarra Magnino e Dettori centrali. In attacco il tandem offensivo composto da Ferretti e Guerra. Buon pareggio per i padroni di casa, che affrontavano una delle rivelazioni del torneo. Il Mestre è partito benissimo, raggiungendo dopo le prime otto giornate di campionato l'ottava posizione in classifica, non distante dalle prime. In piena corsa play off, la formazione veneta sta stupendo tutti per gioco e solidità. Nella Feralpi Salò il giocatore migliore fin qui in assoluto è stato l'attaccante Simone Guerra, autore di 6 gol in 8 incontri disputati.

PRONOSTICO E QUOTE

Per l’agenzia di scommesse sportive Eurobet il Ravenna (segno 1 quotato a 2.35) appare favorito rispetto alla Feralpi Salò, dal momento che il segno 2 è quotato a 2.95. La differenza però è minima, dunque è un pronostico che si annuncia decisamente molto combattuto.

