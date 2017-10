Renate Sambenedettese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Renate Sambenedettese - LaPresse, imm. di repertorio

Renate Sambenedettese, diretta dall’arbitro Daniel Amabile, si gioca oggi pomeriggio, domenica 15 ottobre 2017 alle ore 14.30, per la nona giornata del girone B del campionato di Serie C. Il Renate nelle ultime cinque partite ha collezionato la bellezza di 9 punti, con l'ultima sconfitta che risale allo scorso 10 settembre, quando perse in casa contro l'Albinoleffe per 1-0. Da lì in avanti inanello una striscia consecutiva di 3 vittorie, per poi rallentare nell'ultimo turno di campionato contro il Fano, pareggiando 2-2 in trasferta.

Renate-Sambenedettese è uno scontro di alta classifica, poiché si sfidano rispettivamente la quarta e seconda della classifica generale. La Sambenedettese, che ha disputato una partita in più rispetto agli avversari di domenica prossima, è in testa alla classifica a parimerito con il Pordenone a quota 18 punti, mentre il Renate è quarto ed insegue a soli 2 punti dalla coppia di testa. Virtualmente quindi il Renate ha la possibilità di guadagnare la testa della generale battendo la Sambenedettese domenica in casa e vincendo la gara che deve ancora recuperare. Al momento la Sambenedettese attraversa un periodo di forma importante, con 3 vittorie consecutive, un'ottima risposta alle due sconfitte maturate nel mese di settembre, contro Padova e la rivelazione Fermana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Renate Sambenedettese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE SAMBENEDETTESE

Il Renate nell'ultima gara di campionato ha perso l'opportunità di agganciare la testa della classifica con una giornata ancora da recuperare, pareggiando 2-2 sul campo del Fano. Un mezzo passo falso che è arrivato dopo le tre vittorie consecutive contro Triestina, Reggiana e Modena, che avevano lanciato la formazione allenata da mister Roberto Cevoli in testa alla classifica del girone B, salvo poi farsi superare dalla Sambenedettese e dallo stesso Pordenone nell'ultimo weekend di campionato. La gara giocata nelle Marche domenica scorsa è stata caratterizzata dall'espulsione rimediata alla fine del primo tempo dal difensore Matteo Di Gennaro per fallo da ultimo uomo. Lo stesso Di Gennaro era stato ammonito cinque minuti prima. Il Renate ha chiuso la prima frazione di gara avanti per 1-0 grazie alla rete dell'attaccante centrale Guido Gomez al minuto 34, alla sua quarta rete stagionale. Il Fano, approfittando della superiorità numerica, ad inizio ripresa ha trovato il gol del pareggio al 52 con un bel sinistro di Fioretti. Passano dieci minuti ed il Renate si riporta nuovamente in vantaggio con la seconda marcatura stagionale del regista basso Pavan. Al novantesimo, quando ormai sembrano certi i tre punti per il Renate, ecco arrivare il pareggio dei padroni di casa con il numero 10 Germinale, entrato ad inizio ripresa al posto di Varano.

Il tecnico Francesco Moriero sta disputando un ottimo inizio di campionato alla guida della Sambenedettese. La prima posizione in classifica in coabitazione con il Pordenone è il fiore all'occhiello di una stagione iniziata nel migliore dei modi. Nell'ultima gara, la Samb ha battuto 3-1 in casa il Santarcangelo. Moriero ha schierato i suoi uomini con il modulo 4-3-3. In porta Aridità. Difesa a quattro con Rapisarda, Miceli, Patti e Tomi. A centrocampo Bacinovic con Gelonese e Vellocchia. In avanti, il tridente composto da Troianiello, Valente e Miracoli. La partita si è sbloccata nel secondo tempo, quando al 65 Vallocchia di sinistro su assist di Miracoli ha trovato la prima rete stagionale. Tommasone, al 77, riportava il punteggio in parità per gli ospiti. La reazione dei padroni di casa non si è però fatta attendere, con i gol di Miceli e Di Massimo nel finale, al minuto 88 ed in pieno recupero.

PRONOSTICO E QUOTE

Secondo l'agenzia di scommesse Eurobet la squadra favorita per il successo finale è il Renate; infatti la quota per il segno 1 che indica la vittoria dei lombardi è quotato 2.35, mentre la vittoria della Sambenedettese è proposta a 2.95 volte la posta in palio.

