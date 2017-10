Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (8^ giornata, 15 ottobre 2017)

Risultati Serie A, 8^ giornata (Foto LaPresse)

Altra giornata in Serie A 2017-2018: l’ottava, che come sappiamo è stata inaugurata dai due anticipi Juventus-Lazio e Roma-Napoli. Domenica 11 ottobre il turno prosegue, ma si chiuderà soltanto lunedì con il posticipo Verona-Benevento (ore 20:45): dunque oggi si parte con Fiorentina-Udinese, lunch match delle ore 12:30, mentre alle ore 15 avremo Bologna-Spal, Cagliari-Genoa, Crotone-Torino, Sampdoria-Atalanta e Sassuolo-Chievo. Il match serale, alle ore 20:45, è un altro big match: il derby Inter-Milan.

RISULTATI SERIE A, GLI ANTICIPI: CRONACA E FATTI SALIENTI

Juventus-Lazio (Risultato finale 1-2). Grazie ad una doppietta di Ciro Immobile la Lazio sbanca l'Arena Stadium e si porta a quota 19 punti, raggiungendo così la stessa Juventus e l'Inter, in attesa del derby della Madonnina di domani sera. Nel corso del primo tempo, partita in equilibrio, con la Juve che si faceva preferire rispetto agli ospiti. Ad andare in vantaggio è la Juve, forse con il suo elemento peggiore dal punto di vista del rendimento nei primi 45 minuti, l'ex Bayern Douglas Costa. Dopo 783 giorni, la Juve cade in casa davanti ai suoi tifosi. Succede tutto ad inizio ripresa, dove i bianconeri dimostrano di essere rimasti negli spogliatoi. Passano 120 secondi dal via e subito Immobile beffa Buffon per il gol del pareggio. Al nono minuto, Immobile davanti alla porta viene stesso dal numero uno della Juve. L'arbitro Mazzoleni non ha dubbi e assegna il calcio di rigore alla squadra ospite. Dal dischetto si presenta lo stesso Immobile, che spiazza Buffon battezzando l'angolo alla destra del portiere della Nazionale. La reazione dei padroni di casa è veemente. Massimiliano Allegri fa entrare Dybala e Bernardeschi, ma nessuno dei due riesce a fare la differenza in positivo. Dopo la mezz'ora del secondo tempo la Juve si spegne, facilitando i compiti difensivi della formazione capitolina. I campioni d'Italia hanno però la possibilità allo scadere di raggiungere il pareggio. A seguito di un contrasto fra Dybala e Patric, Mazzoleni assegna un calcio di rigore ai bianconeri. Dal dischetto va Dybala, che si fa però ipnotizzare da Strakosha. Per l'argentino è il secondo errore dal dischetto dopo quello di Bergamo.

Roma-Napoli (Risultato finale 0-1). L'ottava meraviglia è servita. Il Napoli vola a più 5 da Juventus, Lazio e Inter, battendo la Roma allo Stadio Olimpico con il risultato finale di 1-0. A decidere l'incontro è stato un gol di Lorenzo Insigne poco prima della metà del primo tempo, frazione di gioco dominata dai partenopei. Gli uomini di Sarri non hanno incontrato particolari ostacoli nemmeno nella ripresa, anche se devono ringraziare i due pali colpiti dai padroni di casa con Bruno Peres a sei minuti dal termine e Fazio a metà della seconda frazione di gioco, dopo una provvidenziale deviazione di Pepe Reina. Il Napoli non conosce ostacoli di corsa e nonostante un mercato sulla carta inesistente riesce a fare meglio di tutti gli altri rivali. Dopo le prime otto giornate di campionato, i partenopei hanno già cinque punti di vantaggio sui campioni d'Italia della Juve, vittime del primo ko interno contro la Lazio dopo più di 750 giorni. Anche allo stadio Olimpico, dove il Napoli aveva già vinto quest'anno (4-1 contro i biancocelesti), la prova di forza di Mertens e compagni è stata evidente. Il folletto belga ha mancato la marcatura soltanto per un Alisson in stato di grazia. Il portiere brasiliano non ha però potuto fare nulla sul gol di Lorenzo Insigne nel primo tempo, che davanti alla porta non ha potuto fallire la conclusione con cui gli azzurri hanno espugnato Roma.

LA SITUAZIONE NEI PIANI ALTI

Il derby potrà eventualmente dirci se il Milan possa aver superato il problema contro le grandi, o se l’Inter sia pronta per spiccare il volo: i nerazzurri entravano nella giornata con il secondo posto in classifica e del tutto intenzionati a confermare la loro corsa verso lo scudetto, mentre i rossoneri fino a qui hanno perso tutte le partite di un certo “peso” (Lazio, Sampdoria e Roma) lasciando intendere che un gruppo cambiato praticamente per intero abbia ancora bisogno di rodaggio. Il problema sarà valutare quanto davvero durerà questa fase di assestamento; intanto pronte ad approfittarne sono due squadre, vale a dire il Torino che ha gli stessi punti del Milan e la Sampdoria, uno in meno ma anche con una partita da recuperare. Attenzione invece al Bologna, partito benissimo e già a ridosso delle prime posizioni, e all’Atalanta che dopo la falsa partenza ha messo insieme 9 punti in 5 partite, confermando dunque il trend della passata stagione. La Dea cerca l’Europa, come la cerca anche la Fiorentina che però deve ritrovare la giusta continuità; i viola hanno una bella occasione ospitando l’Udinese, che però arriva da un roboante 4-0 alla Sampdoria e dunque era particolarmente in forma.

LA CORSA ALLA SALVEZZA

In coda la situazione è ingarbugliata: il Benevento, che giocherà domani, ha un’altra occasione per mettere a referto i primi punti di sempre in Serie A ma perdere un’altra sfida diretta sarebbe un colpo durissimo. Il Verona se non altro ha preso un punto importante a Torino e lo ha fatto rimontando negli ultimi minuti, dunque ha il morale alto; soffre tantissimo il Genoa, chiamato al riscatto (e alla prima vittoria stagionale) contro un Cagliari che dopo una buona partenza ha perso smalto. In calo c’è anche la Spal, 4 punti nelle prime due giornate e soltanto uno nelle seguenti cinque; chiaramente per gli estensi l’impatto con la Serie A si fa sentire, ma i punti raccolti all’inizio potrebbero essere utili per la rincorsa primaverile. Sembra in ripresa il Crotone: oggi per gli squali una bella opportunità, perchè si gioca allo Scida contro un Torino che sembra in calo di fiducia rispetto all’ottimo avvio. Cerca riscatto anche il Sassuolo, partito male: i neroverdi, che arrivano dalle sei reti incassate sul campo della Lazio, se la vedono contro un Chievo sempre temibile ma ancora a caccia della giusta continuità, e hanno l’obbligo di far fruttare il fattore campo per prendersi una bella vittoria.

RISULTATI SERIE A , 8^ GIORNATA

ore 12:30 Fiorentina-Udinese

ore 15:00 Bologna-Spal

ore 15:00 Cagliari-Genoa

ore 15:00 Crotone-Torino

ore 15:00 Sampdoria-Atalanta

ore 15:00 Sassuolo-Chievo

ore 20:45 Inter-Milan

Lunedì 16 ottobre

ore 20:45 Verona-Benevento

CLASSIFICA SERIE A 2017-2018

Napoli* 24

Juventus*, Inter, Lazio* 19

Roma* 15

Torino, Milan 12

Sampdoria, Chievo, Bologna 11

Atalanta 9

Fiorentina 7

Udinese, Cagliari 6

Spal, Crotone 5

Sassuolo 4

Verona 3

Genoa 2

Benevento 0

