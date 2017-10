Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score: oggi Avellino Salernitana (9^ giornata)

Risultati Serie B, 9^ giornata (Foto LaPresse)

La Serie B 2017-2018 ci presenta, domenica 15 ottobre, un interessante posticipo: Avellino Salernitana si gioca alle ore 17:30 ed è un caldissimo derby campano, molto sentito dalle due tifoserie e dalle squadre in campo. La sfida del Partenio è logicamente interessante anche per la classifica: l’Avellino, clamorosamente, potrebbe volare in testa alla classifica portandosi a +1 sulla coppia Palermo-Frosinone, ed è incredibile se pensate che in questo momento, per differenza reti, occupa l’undicesima casella della graduatoria. La Salernitana a suo modo può fare un bel passo avanti: oggi giocherebbe il playout per non retrocedere, questa sera potrebbe trovarsi a un solo punto dai playoff.

LA SITUAZIONE

La classifica del campionato di Serie B continua a essere cortissima: tra le due prime e l’ultima ci sono addirittura 8 punti, cosa che ovviamente fa sì che ogni singola vittoria possa stravolgere la situazione di ciascuna squadra. Palermo e Frosinone, per dire, tra una settimana, potrebbero trovarsi quasi fuori dalla corsa ai playoff: a quota 13 punti ci sono la bellezza di sette squadre, e abbiamo anche un terzetto a quota 14 tra cui il Venezia, che pareggiando ad Ascoli con un pirotecnico 3-3 ha perso l’occasione di diventare la nuova capolista. In generale possiamo dire che il trend di queste prima nove giornate del torneo cadetto ci sta dicendo di come nessuna squadra sia stata ancora in grado di prendere un chiaro vantaggio, abbiamo già avuto tante capolista e raramente (quasi mai) una sola formazione al comando.

CRISI PERUGIA

Intanto va sicuramente registrata la crisi del Perugia: gli umbri avevano stupito in avvio di stagione segnando nove gol nelle prime due partite e portandosi al comando. Nelle ultime due giornate però la squadra allenata da Federico Giunti ha avuto un sensibile calo: prima la pesantissima sconfitta interna contro la Pro Vercelli, poi il ko di Foggia nell’anticipo del venerdì. Per quanto abbiamo detto prima riguardo la classifica, la situazione ovviamente non è drammatica; anzi, tra una settimana il Perugia potrebbe comunque tornare in testa alla classifica. Tuttavia, il Grifone sta confermando il trend delle ultime stagioni: grande inizio che lascia presagire una stagione al rialzo e poi calo che obbliga alla rimonta, non sempre a buon fine.

RISULTATI SERIE B, 9^ GIORNATA

ore 15:00 Ascoli-Venezia 3-3

ore 15:00 Brescia-Novara 0-1

ore 15:00 Carpi-Cesena 2-1

ore 15:00 Cittadella-Cremonese 1-2

ore 15:00 Frosinone-Palermo 0-0

ore 15:00 Parma-Pescara 0-1

ore 15:00 Pro Vercelli-Bari 2-2

ore 15:00 Ternana-Spezia 4-2

Domenica 15 ottobre

ore 17:30 Avellino-Salernitana

Lunedì 16 ottobre

ore 20:30 Entella-Empoli

CLASSIFICA SERIE B 2017-2018

Palermo, Frosinone 15

Empoli, Venezia, Carpi 14

Cremonese, Perugia, Pescara, Bari, Cittadella, Avellino, Novara 13

Entella 12

Parma 11

Ternana, Brescia, Spezia 10

Salernitana, Pro Vercelli, Ascoli 9

Cesena 7

