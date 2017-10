Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (9^ giornata, oggi 15 ottobre)

Il Monza e i suoi tifosi - LaPresse

Dopo che ieri in Serie C si è giocato nel Gruppo C, proseguirà quest’oggi la nona giornata del campionato di Serie C 2017-2018. Di scena tutte le restanti sfide del Gruppo B, nonché l’intero Gruppo A ad eccezione del posticipo di domani sera. Andiamo quindi a vedere il programma dei due gironi con le varie partite in programma.

RISULTATO SERIE C E IL PROGRAMMA DEL GRUPPO A

Partiamo dal Gruppo A per cui si disputeranno sette partite, ricordando che venerdì si è giocato l’anticipo Siena-Pro Piacenza. Il Livorno, attualmente secondo in classifica a quota 17 punti, giocherà quest’oggi alle ore 14:30, impegnato sul terreno del Cuneo, dodicesimo con 9 lunghezze. Turno sulla carta favorevole anche per un’altra toscana come il Pisa (quarto a quota 15), che ospiterà fra le mura di casa, a partire dalle ore 16:30, il Gavorrano, ultimissimo nel Girone A con appena zero punti sin qui conquistati. Interessante il match delle ore 14:30 fra l’Olbia, quinto a quota 14, e l’Arezzo, che è invece undicesimo ma con dieci punti conquistati, e i toscani potranno sfruttare il fattore campo per risalire la china. La sorpresa Monza, settima a dodici punti, sarà invece impegnata in trasferta dalle 14:30 in quel di Prato, con la compagine toscana attualmente penultima, ad appena 5 lunghezze. Impegno in trasferta anche per la Carrarese (ottava con dodici punti), che dalle 16:30 volerà nel milanese per sfidare i padroni di casa della Giana Erminio. A completare il programma del Gruppo A, la sfida dell’Arzachena (nona in classifica a quota 12), che giocherà in casa contro l’Alessandria dalle ore 14:30.

IL PROGRAMA DEL GRUPPO B

Come detto sopra, si chiuderà anche il Gruppo B, dopo l’anticipo di ieri fra il Teramo e il Padova. La capolista Pordenone, prima a quota 18, giocherà in trasferta contro l’Albinoleffe, sfida insidiosa con i bergamaschi che sono noni con dieci punti conquistati. Più complicato è però l’impegno della Sambenedettese, altra squadra a quota 18 punti, che sfiderà in Brianza il Renate, quarto assoluto a quota 16 punti: gara quindi che potrebbe cambiare il volto della graduatoria. Insegue il Bassano a quota 17, che invece ospiterà la Triestina (undicesima a quota 9), mentre il Vicenza, sesto con 14 punti), giocherà alle 14:30 fuori casa con la Fermana. Sfida di medio/alta classifica quella fra il Mestre (settimo a 12), e la Reggiana, dodicesima assoluta in classifica, così come Ravenna-FeralpiSalò, rispettivamente dodicesima e nona in classifica. A completare la nona giornata del Gruppo B, i due match di fondo classifica: il Gubbio contro il Fano alle 18:30 (posticipo di questo turno), e la sfida delle 14:30 fra il Sudtirol e il Santarcangelo.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA

GRUPPO A

14:30 Arezzo-Olbia

14:30 Cuneo-Livorno

14:30 Arzachena-Alessandria

14:30 Prato-Monza

16:30 Pisa-Gavorrano

16:30 Giana Erminio-Carrarese

18:30 Pistoiese-Lucchese

Classifica Gruppo A: Siena 18, Livorno 17, Viterbese, Pisa 15, Olbia 14, Piacenza 13, Monza, Carrarese, Arzachena 12, Lucchese 11, Arezzo 10, Cuneo, Pistoiese 9, Giana 8, Alessandria 7, Pro Piacenza 6, Pontedera, Prato 5, Gavorrano 0

GRUPPO B

14:30 Mestre-Reggiana

14:30 Ravenna-Feralpisalò

14:30 Renate-Sambenedettese

14:30 Sudtirol-Santarcangelo

14:30 Bassano V.-Triestina

14:30 Fermana-Vicenza

18:30 Albinoleffe-Pordenone Calcio

18:30 Gubbio-Fano Alma J.

Classifica Gruppo B: Pordenone, Sambenedettese 18, Bassano 17, Renate, Padova 16, Vicenza 14, Mestre 12, Fermana 11, Feralpisalò, Albinoleffe 10, Triestina, Ravenna 9, Reggina, Sudtirol 8, Teramo 7, Gubbio 5, Fano, Santarcangelo 4, Modena 0

© Riproduzione Riservata.