Risultati Serie D/ Classifica aggiornata, live score gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I (oggi 15 ottobre 2017)

Nel campionato di Serie D 2017-2018 siamo arrivati all’ottava giornata: dopo i tanti anticipi già disputati ieri, domenica 15 ottobre le partite dei nove gironi sono in programma alle ore 15. C’è tanta carne al fuoco, per cui andiamo a vedere quali sono le partite più interessanti in questo turno ricordando che la strada è ancora molto lunga e che prendersi la promozione è affare piuttosto complesso, visto che soltanto la prima di ciascun girone sale in Serie C e che i playoff non determinano altre promozioni.

RISULTATI SERIE D, L’ASCESA SCALIGERA

Nel girone C è interessante seguire l’evoluzione della Virtus Verona: una squadra che qualche anno fa stava addirittura provando la salita in Serie B, prima di crollare e ritrovarsi così nella quarta serie. L’avvio di campionato è stato ottimo: gli scaligeri hanno vinto tre partite consecutive e si sono portati in testa staccando l’Adriese (frenata dopo quattro vittorie in serie) e anche il Belluno che adesso è la prima inseguitrice a -2. Questo turno sarà un bel test per entrambe: la Virtus Verona è sul campo del Feltre che occupa la quarta posizione in classifica con 11 punti, mentre il Belluno è ospite dell’ArzignanoChiampo, quinta forza della classifica con 10 punti (insieme al Delta Rovigo). Questo turno di campionato dunque potrebbe disegnare una nuova classifica nelle prime posizioni.

LA SFIDA IN LIGURIA

Il girone E si sta dimostrando come uno dei più equilibrati nel campionato di Serie D: è il girone della Liguria, dove tra i 14 punti della coppia Ponsacco-Lavagnese e i 10 dell’Albissola ci sono sette squadre, che diventano nove scendendo ai 9 punti di Savona e Massese. Il trend positivo al momento è quello di Lavanese e Unione Sanremo: entrambe arrivano da quattro vittorie consecutive e hanno recuperato due lunghezze al Ponsacco, che però ha vinto le ultime due e tre delle ultime quattro. Reduce da due pareggi il Seravezza che era partito benissimo e che, in ogni caso, è ancora imbattuto; un punto nelle ultime due per il Viareggio che non è così riuscito a confermarsi in testa. Le partite di oggi ci presentano soprattutto la sfida tra Ligorna e Ponsacco: la capolista gioca contro una squadra che ha tre punti in meno ma ne ha fatti 4 nelle ultime tre. Potenzialmente c’è un aggancio in vista…

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICA

GIRONE A

Borgosesia-Como

CLASSIFICA

1. Gozzano 7 6 1 0 14:2 19 2. Caronnese 7 6 1 0 16:6 19 3. OltrepoVoghera 7 5 2 0 11:4 17 4. Borgosesia 7 4 2 1 7:3 14 5. Pro Sesto 7 4 1 2 14:8 13 6. Bra 7 4 1 2 9:6 13 7. Folgore Caratese 7 4 0 3 14:8 12 8. Chieri 7 3 2 2 11:9 11 9. Inveruno 7 3 2 2 12:11 11 10. Como 7 3 2 2 9:8 11 11. Pavia 7 3 0 4 9:12 9 12. Casale 7 2 2 3 9:12 8 13. Borgaro 7 1 4 2 4:6 7 14. Varese 7 2 1 4 11:14 7 15. Varesina 7 2 1 4 5:12 7 16. Seregno 7 1 2 4 9:16 5 17. Arconatese 7 1 2 4 5:12 5 18. Olginatese 7 0 3 4 4:8 3 19. Castellazzo 7 0 2 5 4:13 2 20. Calcio Derthona 7 0 1 6 6:13 1







GIRONE B

Calcio Romanese-Caravaggio

Ciliverghe Mazzano-Milano City

Crema-Dro

Darfo Boario-Scanzorosciate

Pro Patria-Pontisola

Rezzato-Lumezzane

CLASSIFICA

GIRONE C

Adriese-Cjarlins Muzane

ArzignanoChiampo-Belluno

Calvi Noale-Delta Rovigo

Campodarsego-Abano

Clodiense-Ambrosiana

Este-Montebelluna

Feltre-Virtus Verona

Mantova-Legnago Salus

Tamai-Liventina

CLASSIFICA

1. Virtus Verona 6 5 0 1 11:5 15 2. Belluno 6 4 1 1 16:8 13 3. Adriese 6 4 0 2 9:2 12 4. Feltre 6 3 2 1 7:5 11 5. ArzignanoChiampo 6 3 1 2 12:7 10 6. Delta Rovigo 6 3 1 2 7:7 10 7. Mantova 6 3 0 3 10:8 9 8. Calvi Noale 6 2 3 1 6:6 9 9. Liventina 6 2 2 2 7:8 8 10. Campodarsego 6 2 2 2 9:11 8 11. Este 6 2 1 3 9:9 7 12. Clodiense 6 1 4 1 6:7 7 13. Montebelluna 6 2 1 3 7:9 7 14. Legnago Salus 6 2 1 3 9:12 7 15. Tamai 6 1 3 2 10:10 6 16. Cjarlins Muzane 6 1 3 2 6:7 6 17. Abano 6 0 2 4 4:12 2 18. Ambrosiana 6 0 1 5 5:17 1

GIRONE D

Forlì-Fiorenzuola

Sangiovannese-Correggese

Sasso Marconi-Pianese

Tuttocuoio-Castelvetro

Vigor Carpaneto-Montevarchi

Villabiagio-Rimini

CLASSIFICA

1. Villabiagio 7 6 0 1 14:7 18 2. Fiorenzuola 7 4 2 1 12:4 14 3. Lentigione 7 4 2 1 9:6 14 4. Sangiovannese 7 4 2 1 8:5 14 5. Montevarchi Calcio 7 4 1 2 10:6 13 6. Forlì 7 3 3 1 12:9 12 7. Rimini 7 3 3 1 10:7 12 8. Imolese 7 4 0 3 8:6 12 9. Pianese 7 2 4 1 11:7 10 10. Romagna Centro 7 3 1 3 10:8 10 11. Sasso Marconi 7 3 1 3 11:13 10 12. Colligiana 7 3 1 3 6:9 10 13. Sammaurese 7 2 2 3 5:5 8 14. Vigor Carpaneto 7 2 1 4 9:8 7 15. Trestina 7 2 1 4 6:9 7 16. Vivi Altotevere 7 1 3 3 7:15 6 17. Tuttocuoio 7 1 2 4 5:9 5 18. Castelvetro 7 1 1 5 6:12 4 19. Correggese 7 1 1 5 3:10 4 20. Mezzolara 7 0 3 4 2:9 3

GIRONE E

Albissola-Sestri Levante

Finale-Savona

Ghivizzano Borgo-Argentina

Lavanese-Massese

Ligorna-Ponsacco

San Donato-Valdinievole Montecatini

Seravezza Pozzi-Rignanese

Unione Sanremo-Real Forte Querceta

Viareggio-Scandicci

CLASSIFICA

GIRONE F

ASD Pineto Calcio-Sangiustese

Avezzano-Agnonese

Campobasso-San Nicolò

Jesina-Vis Pesaro

L’Aquila-Castelfidardo

Matelica-Nerostellati Pratola

Recanatese-ASD Francavilla

San Marino-Fabriano Centro

Vastese-Monticelli

CLASSIFICA

GIRONE G

Budoni-Aprilia

Cassino-Albalonga

Latina-Flaminia

Monterosi-Lanusei Calcio

Nuorese-Anzio Calcio

Ostia Mare-San Teodoro

Rieti-SFF Atletico

Trastevere Calcio-Lupa Roma

CLASSIFICA

GIRONE H

Altamura-Aversa

Cavese-San Severo

Fulgor Molfetta-Gravina

Gragnano-Francavilla

Manfredonia-Pomigliano

Nardò-Nerostellati Frattese

Potenza-Audace Cerignola

Taranto-Picerno

Turris-Sarnese

CLASSIFICA

1. Potenza 6 6 0 0 22:3 18 2. Audace Cerignola 6 5 1 0 12:2 16 3. Picerno 6 4 2 0 9:4 14 4. Gravina 6 3 3 0 11:5 12 5. Pomigliano 6 3 2 1 11:5 11 6. Sarnese 6 3 2 1 13:9 11 7. Cavese 6 3 1 2 7:7 10 8. Altamura 6 3 1 2 9:11 10 9. Turris 6 2 3 1 4:4 9 10. Francavilla 6 1 3 2 10:13 6 11. Taranto 6 2 0 4 6:10 6 12. Nerostellati Frattese 6 1 2 3 7:8 5 13. Nardò 6 1 2 3 4:7 5 14. Fulgor Molfetta 6 1 2 3 7:15 5 15. Aversa 6 0 4 2 6:8 4 16. Gragnano 6 0 2 4 6:13 2 17. San Severo 6 0 1 5 2:9 1 18. Manfredonia 6 0 1 5 3:16 1

GIRONE I

Acireale-Ige Virtus

Cittanovese-US Palmese

Gela-Ebolitana

Gelbison Cilento-Vesuvio Ercolanese

Nocerina-Isola Capo Rizzuto

Paceco-Palazzolo

Portici-Sancataldese

Roccella-Messina

Troina-Vibonese

CLASSIFICA

