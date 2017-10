Risultati volley maschile/ Classifica aggiornata e diretta live score (1^ giornata Serie A1 Superlega)

Risultati Volley maschile (LaPresse)

Si aprirà oggi domenica 15 ottobre la prima giornata del campionato di volley A1 Superlega, ovvero il massimo livello per club maschile in Italia: la grande pallavolo quindi torna protagonista dopo le prime grandi emozioni vissute con la Supercoppa 2017 andata a Perugia (primo titolo) e i primi turni della Coppa Italia. Vediamo subito come si comporrà il calendario per questo primo turno: 7 match previsti, tutti con fischio d’inizio fissato alle ore 18.00 come da tradizione. Gli incroci saranno quindi Diatec Trentino-Revivre Milano, Sir Safety Conad Perugia-Kioene Padova, Azimut Modena-BCC Castellana Grotte, Gi Group Monza-Biosì Indexa Sora, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Cucine Lube Civitanova, Bunge Ravenna-Wixo LPR Piacenza e Taiwan Excellece Latina-Calzedonia Verona.

LA FORMULA

Visto che siamo solo alla prima giornata della nuova stagione 2017-2018 della Superlega è bene ricordare alcuni dati sulla formula del campionato che sta per accendersi. 14 le squadre iscritte a questa nuova stagione, con la neopromossa Castellana Grotte e l’assenza ormai giù nota di Molfetta che ha rinunciato al suo diritto di partecipazione, tornando in Serie B1 (al cui posto non è stato ripescato alcun club): 26 le giornate previste con l’elezione del Campione d’Invero attesa il 26 dicembre prossimo. Dando altre indicazioni sulle date ci accorgiamo subito che anche quest’anno gli atleti saranno impegnati in un vero tour de force: la regular season si chiuderà infatti il 4 marzo 2018, mentre la fase dei play off avrà inizio l’11 dello stesso mese. Stessa formula per i play off della precedente stagione: si qualificheranno le prime otto squadre che disputeranno li ottavi al meglio delle tre sfide, mentre semifinali e finali si giocheranno al meglio delle 5.

IN EUROPA

Non dimentichiamo inoltre che sono tanti i club italiani protagonisti in questa stagione della Superlega impegnati in Europa: sarà quindi fondamentale per tante società studiare bene il proprio calendario per meglio calibrare le forze durante tutto questo intensissimo anno. Saranno ben tre le squadre impegnate in Champions League ovvero Perugia, Civitanova e Trento, con i Campioni d’Italia che avranno il privilegio di imputare un turno di qualificazione in meno rispetto agli altri: Verona disputerà la Coppa Cev mentre Ravenna sarà impegnata nella Challenge Cup. Non dimentichiamo poi anche l’impegno nazionale della Coppa Italia, la cui Final Four è stata già prevista per le giornate del 27 e 28 gennaio 2018.

RISULTATI VOLLEY 1^ GIORNATA

Ore 18.00 Trento Milano

Ore 18.00 Perugia-Padova

Ore 18.00 Modena Castellana Grotte

Ore 18.00 Monza-Sora

Ore 18.00 Vibo Valentia Civitanova

Ore 18.00 Ravenna Piacenza

Ore 18.00 Latina Verona

