Sampdoria-Atalanta/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sampdoria-Atalanta: qui il colombiano Duvan Zapata, 26 anni, attaccante della Sampdoria (LAPRESSE)

Sampdoria-Atalanta sarà diretta dall’arbitro Maurizio Mariani, trentacinquenne della sezione di Aprilia, assistito dai guardalinee Carbone e Fiorito e dal quarto uomo Abbattista, mentre gli addizionali di porta saranno Maresca e Pezzuto. La partita si gioca domenica 15 ottobre 2017 alle ore 15:00, nella cornice dello stadio Luigi Ferraris, ed è valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A. In classifica la Sampdoria ha 11 punti e l’Atalanta 9. Nel prossimo turno i blucerchiati riceveranno il Crotone (sabato 21 ottobre ore 18:00), mentre i bergamaschi torneranno all’Atleti Azzurri d’Italia per affrontare il Bologna (domenica 22 ore 15:00).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Sampdoria-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 2 HD, il numero 252: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 408353. Sul canale Sky Super Calcio (numero 206) andrà in onda Diretta Gol Serie A, con aggiornamenti live da tutti i campi del pomeriggio.

LA SITUAZIONE

La Sampdoria viaggia ancora con una partita in meno, dovendo recuperare il match contro la Roma sospeso per pioggia lo scorso 9 settembre. Prima della sosta i blucerchiati di Marco Giampaolo hanno incassato il primo ko stagionale, perdendo 4-0 a Udine. Dopo il vantaggio friulano firmato da De Paul su calcio di rigore (27’), l’espulsione di Edgar Barreto (42’) ha inguaiato ulteriormente la squadra ligure che nella ripresa si è vista fischiare contro altri due penalty, trasformati dall’ex Maxi Lopez (66’) e da Fofana nel finale (90’, in mezzo anche l’altro gol di Lopez per il punto del 3-0 all’85’). La batosta della Dacia Arena toglie comunque poco all’ottimo avvio di campionato della Sampdoria, che ha ottenuto 11 punti disputando solo 2 partite in casa, peraltro vinte contro Benevento (2-1) e Milan (2-0). L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che torna a Marassi dove tante soddisfazioni si è tolto con il Genoa, era partita con due sconfitte ma dalla terza giornata ha infilato 5 risultati utili consecutivi, che diventano 7 se consideriamo i due match di Europa League. Prima della sosta i bergamaschi hanno strappato il pareggio a Fiorentina (1-1 in trasferta) e Juventus (2-2 in casa); particolarmente esaltante la partita contro i bianconeri, cui l’Atalanta è riuscita a rimontare due gol dopo il doppio svantaggio. Giovedì (19 ottobre) la Dea sarà di nuovo in campo per il girone E di Europa League: all’Atleti Azzurri d’Italia arriveranno i ciprioti dell’Apollon Limassol, calcio d’inizio ore 19:00.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ATALANTA

Viviano ha smaltito il problema al ginocchio che lo ha tenuto fermo fino adesso, e potrebbe fare il suo debutto tra i pali blucerchiati; in caso contrario conferma per Puggioni. La difesa doriana vedrà in azione Bereszynski a destra, Silvestre e Gian Marco Ferrari a protezione dell’area e Strinic a sinistra. A Torreira le chiavi del centrocampo, mentre le mezzali saranno probabilmente Linetty e Praet; trequartista Ramirez e attaccanti Quagliarella e Duvan Zapata. Squalificato Barreto, infortunato Capezzi. L’Atalanta dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-2-1: davanti al portiere Berisha previsti i difensori Palomino, Caldara e Masiello. Sulle fasce Hateboer (a destra) e Spinazzola (sinistra), a centrocampo Freuler (in ballottaggio con De Roon) e Cristante, sulla trequarti Ilicic e Gomez e davanti Petagna. Fuori causa i brasiliani Toloi e Schmidt.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

I pronostici dei bookmaker per il match del Ferraris si presentano molto equilibrati. snai.it valuta 2,70 il segno 1 per la vittoria casalinga della Sampdoria, poi 3,25 il segno X per il pareggio e 2,65 il segno 2 per il successo esterno dell’Atalanta. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (1,80), Over (1,90), Gol (1,67) e NoGol (2,05).

© Riproduzione Riservata.