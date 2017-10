Sassuolo Chievo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sassuolo Chievo, 8^ giornata Serie A (Foto LaPresse)

Sassuolo Chievo, che verrà diretta dall’arbitro Manganiello, si gioca alle ore 15 di domenica 15 ottobre: è valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2017-2018 e arriva dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Al Mapei Stadium si affrontano due squadre con una posizione di classifica ben diversa: il Sassuolo occupa infatti la quartultima posizione con 4 punti ed è tra le più pericolanti in questo avvio di stagione, mentre il Chievo sta confermando la crescita degli ultimi anni e, con 11 punti, si tiene al momento lontano dai guai potendo anche dare uno sguardo alla zona europea (che resta comunque lontana, anche e soprattutto per l’ampia concorrenza).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassuolo Chievo è un’esclusiva in diretta tv per gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky: appuntamento su Sky Calcio 5, codice d’acquisto 408364 per i non abbonati e possibilità di assistere alla partita anche su PC, tablet e smartphone con la diretta streaming video attivabile grazie a Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie A, che su Sky Super Calcio propone in tempo reale, con collegamenti di campo in campo, le fasi salienti di tutte le partite che si giocano in contemporanea.

IL CONTESTO

Il Sassuolo fatica parecchio in questo campionato: Cristian Bucchi ha fatto benissimo in Lega Pro e Serie B, ma sta pagando lo scotto dell’esordio su una panchina di Serie A. A preoccupare è soprattutto l’aspetto difensivo: i neroverdi hanno subito 15 gol in sette partite e sono reduci dalla sei reti incassate dalla Lazio, una gara nella quale erano anche passati in vantaggio nel primo tempo prima di crollare. Sono invece appena 4 i gol all’attivo; fino a questo momento si registra la sola vittoria sul campo del Cagliari (con un rigore), il calo è sensibile e i tanti giovani arrivati a completare la rosa devono ancora sbocciare. Nel girone di ritorno il Sassuolo potrebbe insomma migliorare la propria posizione, ma deve evitare di staccarsi troppo nei primi mesi del campionato e per questo avrà bisogno dei suoi big, a cominciare da Matri e Domenico Berardi.

Diverso il discorso per il Chievo, che come sempre dimostra di essere squadra del tutto ostica: 9 gol fatti e 9 subiti, qualche sbandamento in più rispetto agli ultimi anni ma un cammino assolutamente positivo. Prima della sosta i clivensi hanno vinto due partite contro Cagliari e Fiorentina (in rimonta); in trasferta hanno già ottenuto 7 punti (con un partita in più rispetto a quelle del Bentegodi) confermando il trend che li vuole più temibili fuori casa, quando possono chiudersi e ripartire. Rolando Maran conosce ormai benissimo un gruppo che si è modificato poco e che continua a crescere; da vedere anche come tornerà Roberto Inglese, galvanizzato dalla convocazione in Nazionale ma che a gennaio potrebbe andare in anticipo al Napoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO CHIEVO

Nel Sassuolo tegola Letschert, che tornerà soltanto a 2018 inoltrato per un problema al ginocchio; fuori anche Dell’Orco e in dubbio Peluso, davanti a Consigli potrebbe arrivare il momento di Goldaniga, che insieme ad Acerbi supporterà il leader del reparto Paolo Cannavaro. Centrocampo a cinque con i giovani Lirola e Adjapong sulle corsie; in mezzo invece capitan Magnanelli farà da frangiflutti con Missiroli e Duncan che sembrano essere favoriti per operare come mezzali, anche se non si può escludere l’inserimento dal primo minuto di Sensi o Mazzitelli. Davanti, Bucchi ha ormai individuato in Matri e Berardi la sua coppia, con buona pace di Politano che sta giocando meno rispetto allo scorso anno.

Il Chievo invece si dispone con il classico modulo: unica possibile variante la posizione di Pucciarelli, che può affiancare Inglese oppure fare un passo indietro e giocare sulla trequarti insieme a Valter Birsa. In mezzo invece comanda Radovanovic, la cui regia sarà protetta da Lucas Castro (reduce dalla doppietta contro la Fiorentina) e Perparim Hetemaj; Tomovic e Cacciatore sono favoriti per le fasce, in mezzo solita coppia Dainelli-Gamberini a protezione del portiere Sorrentino. Ancora fuori Meggiorini, che però sta recuperando dalla lesione al crociato e potrebbe tornare tra un paio di settimane.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Sassuolo Chievo sono disponibili le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, una delle tante ad aver pronosticato questa e le altre partite di Serie A: i neroverdi a dispetto della classifica del momento sono dati per favoriti, con la quota sul segno 1 per la loro vittoria che vale 2,30 contro il 3,25 che accompagna invece la vittoria del Chievo, e dunque il segno 2. Per il pareggio dovrete giocare il segno X e il guadagno sarebbe di 3,20 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.